¿Puede usted escuchar las primeras notas de The eye of the tiger sin imaginarse a Rocky Balboa encajando puñetazos? ¿O ponerse Time of my love sin recordar a Patrick Swayze y Jennifer Grey dando vueltas sobre el escenario? ¿O Stuck in the middle with you sin revivir el sobrecogedor baile de Michael Madsen justo antes de cortarle la oreja a un policía con una navaja de afeitar en Reservoir dogs? No, ¿verdad? Pues esa es la inspiración de Lost in Translation, un interesante proyecto musical ‘made in’ Mallorca que recupera algunas de las grandes canciones de la historia del cine.

«El repertorio está formado por temas que fueron compuestos expresamente para películas o que se hicieron famosos gracias a su aparición en la gran pantalla. Sea como sea, son todo canciones inseparablemente vinculadas a momentos míticos del séptimo arte. Por eso, en los shows solemos acompañar la música con proyecciones de las escenas correspondientes», explica Aina Zuazaga, vocalista, ukelelista, percusionista y frontwoman del proyecto, en el que está acompañada por Gonzalo Nadal a la guitarra, Pablo de Mangel a la trompeta y Toni Bestard al teclado, bajo y aparatos electrónicos. Sonido acústico «Musicalmente, no es un tributo en el que intentemos que las canciones suenen lo más parecido posible a las originales, sino que las versionamos a nuestro estilo, buscando un sonido acústico, algo jazzístico», advierte. El resultado es muy elegante, intimista y plagado de joyas para los amantes del cine, desde Never ending story, de La historia interminable, a Shallow, o Ha nacido una estrella, pasando por Power of love, de Regreso al futuro, o Mad World, de Donnie Darko. Formada justo después de la pandemia, la banda ha recalado en numerosos escenarios de la Isla, y también ha actuado en las dos últimas ediciones del Evolution Mallorca International Film Festival, con la vista puesta en apuntar a otros festivales de cine, donde la propuesta encaja como un guante. Al mismo tiempo, Lost in Translation ultima los preparativos para grabar algunos temas en estudio y, a medio plazo, no descartan empezar a componer temas propios e incluso preparar un espectáculo de sala, aprovechando que Zuazaga es acrtiz y Bestard, director de cine. «La idea es fusionar el trabajo escénico, seguramente en forma de monólogo, con la parte audiovisual y la música en vivo, con una dramaturgia que lo una todo, creando una especie de parábola de la vida a través de películas y canciones legendarias», explica. Mientras tanto, si es usted un amante de la música, del cine o, mejor aún, de ambas disciplinas, tiene la oportunidad de disfrutar de su elegante y evocador directo el próximo 10 de diciembre en el Café a Tres Bandas, donde sumará a su repertorio habitual algunas canciones especiales dada la cercanía de las fechas navideñas, como Love is all around, de Love actually, o Jingle Bells Rock, de Solo en casa.