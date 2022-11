Clem Burke ofrece su visión del rock en el arranque del ContrastMallorca

El festival ContrastMallorca descorchó este jueves su edición invernal con la presencia de Clem Burke, fundador y batería de Blondie, que presentó en el Teatre Mar i Terra su documental My View. David Riu, promotor del ciclo, Antoni Noguera, regidor de Cultura de Cort, y Miquel Pastor, director de la Fundació Mallorca Turisme. Fue Can Balaguer el lugar escogido para la presentación de este ciclo que ayer tuvo su primera jornada y que esta noche debía continuar con el concierto del propio Clem Burke y su banda Split Squad, pero que se ha visto cancelado por el ingreso hospitalario repentino de uno de los músicos de la formación.

Así pues, la visita de Burke a la Isla, que debía producirse el pasado 2020 en la primera edición del festival y que la pandemia frustró, se quedará en la proyección de este documental en el que repasa su visión de la música y su manera de vivir, desde las baquetas, los conciertos y las actuaciones. Burke, además, está de enhorabuena porque su banda de siempre, Blondie, recibió en las nominaciones a los Grammy una candidatura por Against all odds: 1974-1982, en la categoría de Mejor Álbum Histórico y en la que competirán con Glenn Gould y sus Golberg Variations: The Complete Unreleased 1981 Studio Sessions, Doc Watson y su Life’s Work: A Retrospective, Freestyle Fellowship y su To Whom It May Concern... y, por último, Wilco y su Yankee Hotel Foxtrot.

El próximo día 26 de este mes el Contrast continuará con la actuación de Andy Cairns, de la banda Therapy?, que cuenta con los arreglos de Miquel Àngel Aguiló y la banda Amulet, que será en el Teatre Xesc Forteza. Por último, la conocida banda sueca Mando Diao cerrará la edición del ContrastMalorca de este año el próximo 10 de diciembre con un concierto que ha agotado todas las entradas a falta de varias semanas para su celebración. Noguera, presente en el acto en Can Balaguer, destacó del festival, por el que ha apostado desde el principio, que «es una magnífica oportunidad para experimentar la música desde todas sus variantes, como son los conciertos en directo o los documentales que giran en torno a este mundo».