Almería es la ciudad elegida por Rosalía para dar este miércoles el pistoletazo de salida a su esperada gira, Motomami World Tour, que recalará durante los próximos meses en las principales ciudades españolas y capitales mundiales. El lunes 1 de agosto hará parada en el recinto de Son Fusteret, en Palma. En el marco de Desalia 2022, Ron Barceló y Spotify han realizado una investigación sobre los gustos musicales de los jóvenes españoles, quienes sitúan a la artista catalana como la más escuchada.

La artista ha logrado colar en las mejores listas varios temas de su disco, como Saoko o Candy, y seguir aumentando su éxito entre los jóvenes. De hecho, es la favorita de la Generación Z, según se desprende del citado análisis. Desde que lanzara hace unas semanas su álbum más personal y experimental, Rosalía sigue siendo copando las principales listas. En el marco de esta iniciativa, Motomami hace que la catalana sea la reina entre la generación Z, seguida por Danny Ocean y Aitana. En cuanto a géneros musicales, los jóvenes españoles prefieren el trap latino, seguido a bastante distancia del pop español, el género latino.

Canciones

La canción que arrasa entre los 39.000 usuarios analizados es Fuera del Mercado, de Danny Ocean, éxito viral de esta primavera en Tik Tok. Le siguen muy de cerca Candy de Rosalía, quien logra colar hasta cuatro canciones de su disco Motomami entre las más escuchadas. En tercera posición aparece En el coche de Aitana, seguida de Plan A de Paulo Londra y el Pantysito de Alejo. Cierran la lista de canciones más escuchadas As it was de Harry Styles, tres temas más del álbum Motomami de Rosalía –Saoko, Bizcochito y la Combi Versace– y el Rumbatón de Daddy Yankee.