El tradicional concierto en el Torrent de Pareis recupera su esplendor con la Capella Mallorquina y Cap Pela

Un domingo de julio a las cinco de la tarde Sa Calobra suele estar muy frecuentada. Pero el panorama de este domingo era muy diferente: la playa estaba prácticamente vacía y cientos de personas se dirigían directamente al Torrent de Pareis. La razón: el tradicional concierto que organiza allí la Fundació Sa Nostra -en colaboración con CaixaBank-, que lleva celebrándose desde 1964. En esta ocasión los protagonistas eran dos formaciones sobradamente conocidas y muy queridas por el público mallorquín: la Capella Mallorquina y Cap Pela.

La gran mayoría de espectadores ya aguardaban sentados, con toallas sobre las piedras, cuando empezó el espectáculo, a las 17.30 horas en punto. Había desde mayores hasta pequeños, familias enteras de toda la Isla -aunque también muchos turistas-, algunos con bañadores apurando hasta el último momento para darse un chapuzón y otros más elegantemente vestidos. A lo lejos se oía a los integrantes de la Capella Mallorquina ensayando, todos vestidos de blanco, dirigidos por José María Moreno, este, en cambio, vestido de negro.

Cuando llegó el momento, los cantaires desfilaron entre calurosos aplausos entre el público hasta el escenario de roca. Una vez allí, cantaron el Ave Maria de F. Engelhart. Después siguieron con Parado de Valldemossa, Una dona llarga i prima y La Balanguera. Acto seguido, se unieron los miembros de Cap Pela -también de negro-, que se estrenaron con L’amo de Son Carabassa. «Podéis estar tranquilos, que desde la organización nos han asegurado que ningún barco ni ningún autobús partirá sin haber terminado el concierto. Ni Covid ni cap de fibló, este año toca disfrutar de la música», dijo una integrante de esta formación.

Sitting on the Dock of The Bay, de Otis Redding, fue muy celebrada por el público, que incluso se atrevió a acompañar a los artistas con sus silbidos. Cap Pela también interpretó Plany al mar y Mediterráneo, de Serrat -que precisamente actúa esta noche en Son Fusteret, con su gira de despedida-. Sonaron también temas como Bohemian Rhapsody o Everybody Hurts. Como colofón, Cap Pela y Capella Mallorquina se unieron de nuevo con Let the Sunshine.