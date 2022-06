Creció escuchando Andus & Julia Stone, además de Cage The Elephant o Harry Styles, pero MDMAR (nombre artístico de Maria del Mar) se está haciendo un hueco propio en la escena musical local. Después de lanzar su debut About Love (autoeditado), Blau confió en su talento para editar su segundo disco, Better Life. Poco antes de que este viera la luz, en marzo publicó junto a L.A. el single Like at Home, que cierra este nuevo trabajo discográfico. Además, Luis Alberto Segura, líder de L.A., también produjo el tema junto a Sergio Llopis y fue masterizado por Sean Magee en los Abbey Road Studios de Londres.

«Mis canciones son bastante personales, hablan de cosas que me daba miedo compartir. Siempre hablan de los diferentes aspectos que nos afectan en la vida: el amor, el desamor, de cuando te pierdes y no te encuentras y de cuando una consigue encontrarse consigo misma. En este último disco también se reflejan vivencias personales de superación por temas de drogas, de soledad y de depresión. A la hora de escribir me lo tomo como una autoterapia, como un desahogo. Sin embargo, cada vez hay canciones más luminosas, por ejemplo Little girl, Better life o Like at home», ha contado MDMAR esta mañana en la rueda de prensa celebrada en el Espai Xocolat.

Sobre cómo ha sido colaborar con L.A. en un proyecto tan personal, la artista afirma que «tenemos una sensibilidad parecida, su música también tiene un punto de folk e indie y creo que nuestras voces encajan muy bien vocalmente hablando. Además, hubo mucho feeling, él mismo me propuso colaborar con otros temas más adelante. Fue muy emocionante para mí porque es un referente».

Por otra parte, MDMAR participó el pasado mes de mayo, de la mano del Institut d'Estudis Baleàrics, en el Spike Bukgarian Music Showcase, una cita que tiene como objetivo dar a conocer a artistas para proyectar su carrera a nivel internacional. Su participación ha dado sus frutos, puesto que le ha servido para mantener contactos con la BBC e incluso están trabajando en organizar un concierto en Holanda.

Festa de la Música en el Born

MDMAR es una de las creadoras que actuará este martes en la Festa de la Música que organiza el Consell insular junto al Ayuntamiento de Palma en el escenario de la Plaza de la Reina del Paseo del Born con motivo de la celebración del Día Europeo de la Música. The Greuge abrirá la jornada a las 11.30 y, acto seguido, a las 12.30, será el turno de MDMAR. Le seguirán Queen Marsa, The Distance, Jane Yo, Amulet, Bruno Sotos, Magma y Bilo, que cerrará la cita a las 22.00 horas. A la pregunta de qué reclama o reivindica de cara a esta fecha, MDMAR confiesa que «sinceramente no lo he pensado, pero siempre aprovecho que me subo a un escenario para reivindicar algo, como cargar contra la homofobia y el racismo. Sobre el sector, al ser una mujer artista y joven, mi reivindicación iría en esta dirección».