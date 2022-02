54 años del accidente de tráfico que truncó el futuro de Los Bravos

El 29 de abril de 1968 fue un día inolvidable para Miguel Vicens, el músico mallorquín integrante del conjunto Los Bravos; único grupo español que había logrado un hito tan relevante como el de alcanzar con el tema Black is Black (1966) el número 2 de los discos mas vendidos en el Reino Unido, el cuarto puesto en Estados Unidos y el primero durante muchas semanas en España. El citado día, Vicens contrajo matrimonio en la iglesia de San Juan de Malta de Palma con la ya fallecida Norma Perriman, una encantadora joven británica.

Todos sus compañeros, Michael Kogel, que tras abandonar el grupo pasó a ser conocido artísticamente como Mike Kennedy; Pablo Sanllehí, Antonio Martínez, ‘Tony’, y Manolo Fernández asistieron a la ceremonia. Tras el banquete, que tuvo lugar en un hotel del Paseo Marítimo, Manolo Fernández, teclista del grupo, emprendió, con su esposa Loti Beatriz Rey (con quien se había casado recientemente y de la que esperaba su primer hijo) el camino hacía el hotel de Valldemossa en el que se hospedaban, conduciendo un Triumph descapotable.

Brutal accidente

La tragedia les sorprendió en el trayecto. Al tratar de esquivar a un camión en una curva sufrieron un accidente brutal e irreparable. Ella falleció en el acto y él resultó con heridas leves. El día 29 de abril se cumplirán 54 años. Miguel Vicens, que ya se había trasladado con su esposa al hotel Formentor para disfrutar de su luna de miel relató a este periódico en el años 2018 los hechos posteriores. «Inmediatamente después de que lo supimos, a través de nuestro representante, Alain Milhaud (el primero al que Manolo comunicó la desgracia), tratamos de arroparle al comprobar que se encontraba inmerso en una gran depresión».

Manuel Fernández, nacido en Sevilla en 1942, hijo de un catedrático de Historia, era una persona culta, creyente, excelente músico y muy estimado por sus amigos. «Cuando nos reunimos con él –continuaba recordando Vicens–, sus únicas palabras que, en principio, nos desconcertaron fueron: «Esto se acabó. Y yo sé lo que tengo que hacer». Al día siguiente la familia de Loti llegó desde Suiza para hacerse cargo del cadáver. Durante unas semanas, Manuel permaneció ingresado en una clínica, donde trataron de recuperar su estado anímico, mitigar su dolor y su sensación de culpabilidad.

«Parecía –recordaba Vicens– que se encontraba algo mejor cuando un mes después, el 20 de mayo, supimos que había puesto fin a su vida con un disparo de escopeta en el pecho dejando una carta manuscrita en la que decía: ‘Estoy completamente seguro de que Dios existe y que Él me comprenderá y perdonará. Mi sitio está junto a Ló, la mujer a la que he querido con toda mi alma, a la que he perdido y sin la que no puedo vivir’. Durante un tiempo Los Bravos suspendieron la totalidad de sus actuaciones. Unos meses después incorporaron al grupo a un nuevo teclista, Jesús Gluck (fallecido en 2018), en una presentación en Madrid no exenta de polémica. Gluck, quién a la larga sería figura destacada como compositor y arreglista, debutó con Los Bravos encapuchado y el público debía adivinar su nombre.