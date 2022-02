Los zombies, haciendo honor a su esencia, no mueren nunca. Esa temática ascendida al género de culto tras pasar por la mente de George A. Romero, se mantiene con buena salud y, prueba de ello, es el inminente estreno de Malnazidos, cinta de Javier Ruiz Caldera (Spanish Movie, Promoción fantasma, Tres bodas de más) y Alberto de Toro (editor de El páramo o Kiki, el amor se hace) que adapta la novela de Manuel Martín, Noche de difuntos del 38, publicada en 2012 por el sello Dolmen que ahora aprovechará para lanzar en edición de bolsillo y rústica el libro bajo el título y la estética de la película.

Vicente García, editor de Dolmen, explica que se trata de un título que debía haberse estrenado hace tiempo, pero «la pandemia atrasó la fecha varias veces». Estaba previsto para septiembre de 2021 y finalmente llegará a las salas el 11 de marzo de este año, aunque ya ha habido algunos afortunados que han podido verla en la edición del Festival de Sitges de 2020, donde sirvió de cinta inaugural. En todo este tiempo, García detalla que «ha habido varias reuniones y hemos hecho todo de manera coordinada con la productora», aunque no oculta que es algo «que va muy lento con años y años de negociaciones». Sobre la novela original, el editor recuerda que «nos pilló en la curva de bajada de las historias de zombies, pero funcionó bien», y celebra esta adaptación porque «suele haber una segunda vida» cuando una novela salta a la gran pantalla, algo que ya experimentaron con Y pese a todo, éxito de ventas de Juan DiosGarduño que llegó al cine de la mano de Miguel Ángel Vivas y Extinction en 2015, protagonizada por Matthew Fox (Perdidos) y Clara Lago (Ocho apellidos vascos, Los hombres de Paco) entre otros.

La adaptación de la novela de Manuel Martín tiene un toque algo más humorístico, pero su esencia se mantiene ambientando una historia de supervivencia Z en el contexto de la GuerraCivil española.

Reedición

Por esta razón, la del rebote comercial, García adelanta que a finales de este mismo mes, si todo va bien, «lanzaremos la edición de bolsillo de Noche de difuntos del 38 bajo el título y la portada de Malnazidos, que no llegamos a sacar en su momento, y también en la edición rústica». Para estas nuevas aventuras literarias del título se contará, además, con un prólogo del propio autor, Manuel Martín, hecho para la ocasión hablando de la experiencia de la adaptación cinematográfica y sobre el tiempo pasado. La novela original se ambienta en una Guerra Civil española algo diferente a la que los historiadores describen: una en la que los muertos no se quedan muertos. En este contexto, rojos y rebeldes deberán enfrentarse no solo a sus diferentes, sino a los zombies.

La versión cinematográfica, cuyo guion firman JaimeMarqués y Cristian Conti, tiene un «toque algo más humorístico», incide García, que confiesa tener «muchas ganas de verla» porque «con el cine nunca se sabe si va a funcionar o no».Por lo pronto el reparto es muy interesante, con Miki Esparbé (Perdiendo el norte) a la cabeza acompañado de AuraGarrido (El inocente), LuisCallejo (Tarde para la ira), Álvaro Cervantes (Loco por ella) o María Botto (Soldados de Salamina), entre otros, siendo esta una de las apuestas fuertes de la temporada por parte de Mediaset. Ahora, con esta segunda intentona, los zombies guerracivilistas de Martín buscan comerse al público no a través de las páginas de Dolmen, sino a través de la gran pantalla de las salas de cine de España.