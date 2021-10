«Me pillas justo antes de hacer un cásting, últimamente no paro», así empieza la llamada con Bernard Bullen, actor español que interpreta al padre del protagonista de la serie de Disney+, The Mandalorian. Esta noche estará en un evento organizado por la AACF (Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción) en colaboración con el Café Barroco de Palma, donde los seguidores del universo de Star Wars podrán disfrutar de una charla-coloquio, sesión de firmas y cena temática, incluso de todo el pack, bautizado como ‘Pack Mandalorian’.

Bullen vivió cuatro años y medio en Los Ángeles y fue allí donde le salió la oportunidad de trabajar en la serie. «Me llamó mi mánager avisándome que la agencia que llevaba el cásting me había considerado para un papel en una superproducción pero no sabía cuál era el proyecto. Estuve tres meses pasándoles material para que me evaluasen. No fue un cásting normal, así que no tenía ni idea de lo que podía ser», cuenta. «Fue en enero de 2019 cuando me llamaron para confirmarme el papel y me dijeron que eran dos días y medio de rodaje. Cuando llegué al set pensaba que estaba soñando», confiesa.

Sobre su papel en la serie, el actor admite que «ha sido de las mejores experiencias de mi vida y eso que he tenido varias muy buenas durante mi carrera, pero te puedo decir que ha sido la más brutal. Yo soy fan de la saga y todavía tengo los pósteres de las películas de cuando era joven». Esa ilusión y esa emoción la contuvo hasta el último día. «Cuando acabó la última toma, me permití el lujo de llorar. Para mí era un sueño estar ahí», agrega.

Como secreto de la filmación, el actor relata que «hay muchos efectos especiales pero hay muchas cosas que la gente se piensa que son falsas y no lo son». «Las explosiones fueron reales. Los de producción nos quisieron poner tapones en las orejas pero nos negamos porque queríamos sentir la escena de verdad», detalla.

El papel ha significado un paso adelante en su carrera. «En cuanto se estrenó la serie empecé a tener un apoyo que no me imaginaba. Me han salido cosas gracias a ello pero se ve que en España tardan más para valorar lo que se hace fuera».

El actor español habla de la experiencia en Estados Unidos como «muy bonita pero muy dura. Prácticamente dedicas tu vida al trabajo y la vida personal queda muy reducida. Aún así hay muchas más oportunidades allí.

Su carrera profesional empezó en la moda hasta que «llegó un momento que me sentía muy vacío e hice un curso de interpretación y me di cuenta que ser actor era lo que quería», admite.

Bullen ha formado parte de algunas series como Amar en tiempos revueltos y, más recientemente, en Betty en NY, la cual ha tenido mucho éxito sobre todo en Sudamérica.

De cara al futuro, el actor asegura que «mi idea es quedarme en España, porque quiero trabajar aquí y que la gente sepa que soy español».