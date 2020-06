Es Gremi retoma los conciertos después de tres meses de suspensión de actividad por el estado de alarma

El centro musical Es Gremi ha anunciado este martes que retoma su actividad de música en directo después de más de tres meses de suspensión debido a la alarma sanitaria generada por el coronavirus.

Según han señalado en un comunicado, el Cafeclub albergará los primeros conciertos con las medidas de precaución establecidas con las autoridades sanitarias, como la reducción de aforos y la entrada previa reserva.

Es Gremi Jazz Trio, compuesto por el bajista Toni Cuenca, el batería Toño Márquez y el pianista Pierre Bauzerand, será el primero en ofrecer una actuación este miércoles a las 21.30 horas con entrada gratuita.

A la misma hora, este jueves estarán en el escenario el dúo de rock Yoko Factor, integrado por Pablo Herrero y Andrea Trujillo; y el viernes One Man Rocks, proyecto en solitario de covers en formato acústico y con un estilo muy personal; el sábado Samba Pa Ti, banda tributo a la leyenda de la guitarra Carlos Santana.

Según han añadido, las próximas semanas el Cafeclub de Es Gremi mantendrá su programación estable con iniciativas como las de Malditos Cantautores, una propuesta que tiene por objeto impulsar la música de autor y facilitar las redes de colaboración y solidaridad entre artistas.

Esta propuesta se celebrará el martes 7 de julio y los próximos 4 de agosto y 8 de septiembre.

También han destacado las jam sessions de Es Gremi, que se celebrarán todos los miércoles.

Otras fechas confirmadas, han apuntado, son los directos de Hattori Hanzo Surf Experience, con su surf instrumental con influencias western, el viernes de 10 de julio; Oeste, grupo de rock metal, que presentarán en directo su primer disco, 'Corazón de metal', el sábado 11 de julio; los grupos de versiones de rock'n'roll The Hawaiians, el viernes 17 de julio, y Fame and the Flames, el sábado 18.

Asimismo, los jueves se iniciarán los eventos Rock & Play y los últimos viernes del mes, el Summer Dreams.

La programación de conciertos se suma a la reactivación progresiva de las actividades de Es Gremi, que se inició a mediados de mayo con la reapertura de los locales de ensayo, una de las instalaciones más emblemáticas del centro musical.