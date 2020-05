Tirso Calero: «Mi objetivo es hacer cosas en Baleares que lleguen a todo el mundo»

La productora mallorquina Backstage, creadora de formatos televisivos como Un país mágico, Mamás y papás a la vista o Trabajo temporal, ha puesto al frente de su departamento de ficción a Tirso Calero (Alcoy, 1976). El guionista, director y creador de series de éxito como Bandolera y Servir y proteger, así como de los largometrajes Carne Cruda –un divertido homenaje al terror de serie B–, y Blockbuster –una comedia que aborda las interioridades del cine–, ya tiene su primer proyecto sobre la mesa: un documental sobre la vida del actor de cine de origen australiano Errol Flynn en la Mallorca de los 50, para el que contará con la ayuda de la escritora Roser Amills (Algaida, 1974).

¿Cómo le llega la oferta de la productora Backstage?

—El director ejecutivo de la productora, José Manuel Maíz, supo que abandonaba Servir y proteger y se puso en contacto conmigo. Yo quería emprender nuevos retos, así que nos pusimos de acuerdo muy rápido.

¿Qué fue lo que más le sedujo de la propuesta?

—Las ganas de crecer y de comenzar un proyecto nuevo con absoluta libertad creativa. También el hecho de que la productora está consolidada en el mundo audiovisual, que no sería como empezar de cero.

¿Tendrá que mudarse a la Isla o podrá compatibilizar su trabajo desde Madrid?

—Aunque la productora dispone de una oficina en Madrid, en principio tendré que visitar con regularidad la Isla.

¿Cuál será exactamente su función al frente del departamento de ficción de Backstage?

—La idea es que, en un plazo de dos o tres años, del mismo modo que ahora Backstage hace contenidos de entretenimiento, pueda hacer series, mini series y documentales.

¿Tiene conocimiento de la escena audiovisual mallorquina? ¿Qué le parece?

—La conocía de referencia, pero ahora me estoy poniendo al día con la ficción que se hace en la isla. Creo que están saliendo cosas interesantes con presupuestos pequeños. La globalización permite que cosas hechas en pequeñas productoras puedan verse en todo el mundo, y mi objetivo es hacer cosas en Balears que lleguen a todo el mundo. Creo que nuestras historias pueden ser tan interesantes para el público de aquí como para el de cualquier otra parte.

¿Qué escenario dejará la crisis sanitaria en el campo audiovisual?

—En el ámbito audiovisual los rodajes están parados, de modo que muchos trabajadores están a día de hoy sin ingresos. Por suerte hemos sabido que en junio volverán los rodajes, de hecho, la semana que viene ya comenzará el primero (la serie Hierro). Así que espero que en un plazo de pocos meses vuelva la normalidad.

He leído que está trabajando en un documental que recoge la vida del célebre actor Errol Flynn en la Mallorca de los años 50.

—Trabajo en este tema junto a Roser Amills, que publicó un libro sobre su periplo en la isla. Aún estamos en fase inicial y para nosotros es importante contar con talento local. En el documental aparecerán cosas que Roser explicó en su libro y otras que no, además recogeremos testimonios nuevos que nunca han aparecido. La idea es poner el foco sobre la vida que llevó Errol Flyn en Mallorca. Cuando llegó aún era relativamente joven, pero se sentía acabado y tuvo problemas personales y con el alcohol.

Woody Allen retrata a la ciudad de Nueva York como un personaje más en sus películas. ¿Su documental reserva también ese papel para Mallorca?

—Sí, para toda la isla, queremos descubrir los rincones que fascinaron al actor.

Antes de ser un icono sexual del Hollywood dorado, Errol Flynn luchó en el bando republicano en la Guerra Civil, eso le puso en la lista negra de la dictadura. ¿Su pasado le acarreó problemas en la Isla?

—Hemos investigado eso, las cosas habían cambiado cuando Flynn llegó a Mallorca. En aquella época el gobierno quería abrirse al mundo y veía con buenos ojos tener a una estrella de Hollywood.

¿Cuál es el ingrediente esencial para conectar con el público?

—Emocionarle. Hay que escribir algo que toque la fibra, no importa si es una historia de amor, una comedia o un policiaco, pero tiene que emocionar, si no tienes eso no tienes nada.

Más allá del documental, puede adelantar otros proyectos, aunque estén en fase embrionaria...

—Estamos preparando una serie de ficción grabada en Palma, y eso es todo lo que puedo decir.