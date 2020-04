Recuperan ‘Sa Pesta’, de Pere Capellà, una obra de «realidad y ficción»

«Pere Capellà era un auténtico visionario. Hay que reconectar con nuestros autores, porque si no los defendemos nosotros, ¿quién lo hará?». Lo afirma Miquel Mas Fiol, de Ovnipresents, que dirige Sa Pesta 2020, obra basada en Sa Pesta, que vio la luz por primera vez en el Teatre Principal de Palma en 1951.

En estos momentos, Mas Fiol sigue investigando y recolectando material para el estreno de esta pieza, que en principio será en el Casal Pere Capellà de Algaida, en octubre, para celebrar los 25 años de este espacio. Además, en este proceso cuenta con el apoyo y la guía del escritor e hijo del autor Llorenç Capellà, colaborador de Ultima Hora.

Sa Pesta de Capellà narra la historia de Esteve y Felip Rapitxo, dos científicos despistados que inventan un arma capaz de aniquilar a toda la especie humana. «La pieza fue un gran fracaso de crítica y público, pues los espectadores no entendieron el mensaje antibelicista de Capellà», asegura Mas Fiol. Completan el equipo los actores Bel Albertí, Rosa Marsillí, Biel Morro, Guillem Juaneda, Joan Seguí y Bet Palou, que serán los encargados de representar a los personajes de esta «primera sátira política de la posguerra mallorquina».

‘Amateur’

«Mi primer contacto con Capellà fue a los 14 años y participé en la función amateur de El marquès de sa Rabassa, pero no se llegó a representar y me quedé con ganas de explorar más. Años después, en el Institut del Teatre me di cuenta de que los catalanes admiran mucho a sus autores, a quienes siempre reivindican y siguen escenificando, como Rusiñol, Pitarra o Segarra. Cuando acabé el curso pensé que era una pena que con los grandes autores mallorquines que tenemos no se revisiten más sus textos. Así que ese mismo verano empecé a hacerlo. Capellà fue el primero», cuenta.

«Casi todos sus textos tratan sobre la pagesia, un ambiente muy rural pero desde una perspectiva no tan romántica como la de la Escola Mallorquina, así como del estraperlo», detalla. «Justamente, para mí las mejores piezas de Capellà son las que menos éxito tuvieron en su momento, una de ellas es precisamente Sa Pesta. La leí en un momento convulso por el tema de Catalunya y pensé que de eso se trataba: no de la peste como puede ser ahora por el coronavirus, sino porque parece que el mundo se acaba. Capellà quería explicar más cosas de las que le dejaron. Hacía teatro para los vencedores, era un idealista, un luchador por la libertad», apunta.

Dudas

Así, Mas Fiol presentó su idea a Ovnipresents. «El equipo tenía muchas dudas, pero les advertí que pensaran si era por la calidad literaria o porque era en mallorquín. Efectivamente, fue por esto último. No nos damos cuenta, pero tenemos muchos prejuicios con el mallorquín, ese mal llamado ‘teatro regional’, cuando Capellà era de la talla de Lope o Calderón», insiste.

En cuanto a la dramaturgia, apunta que su versión «parte del teatro documental» y en la que «no hay barreras entre ficción y realidad». «Quiero que nosotros, jóvenes, miremos a Capellà a los ojos, analizando Sa Pesta. Es una adaptación encaminada a mostrar la obra y, a la vez, también material del autor, cartas o entrevistas, para ver el hombre que era».