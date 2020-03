Lionel Richie: «En mis conciertos me siento como en una reunión familiar»

Say You, Say Me, Hello, All Night Long. Son canciones que marcaron una época en los ochenta y también a toda una generación. Esas composiciones llevaron a lo más alto a Lionel Richie (Alabama, Estados Unidos, 1949), uno de los mayores exponentes del pop estadounidense. Este verano, el premiado cantante, ganador de cinco premios Grammy, el Oscar y el Globo de Oro, visitará Mallorca con sus canciones más emblemáticas. Será el 29 de julio, en la plaza de toros de Palma. Las entradas ya están a la venta.

Con una colección de éxitos que abarca tantos años, hay muchas canciones para elegir a la hora de planificar una gira. ¿Cómo crea usted la lista definitiva para su show?

—Es muy difícil. Cuando tienes tantas canciones, el mayor problema es tratar de descubrir qué canciones quieres poner en tu repertorio. Y creo que lo que hacemos muchas veces es jugar de acuerdo a la región. Por ejemplo, hay canciones que podemos tocar en Europa que no necesariamente necesitamos en Estados Unidos, como Destiny o Angel. Esas canciones las conocen muy bien en Europa, mientras que en América no tanto. Entonces, lo que hacemos es tratar de descubrir cuáles son las canciones más impactantes y luego ponerlo en un programa de dos horas. Debo admitir que hay algunas noches en las que no importa lo que hagas, no las tocarás todas.

De esas canciones, ¿cuál es la más personal y especial para usted?

—Cuando me hacen esta pregunta pienso en mis canciones como mis hijos, así que ya sabe, ¿cuál de sus hijos le gusta más? Bueno, creo que cada uno tiene su propio pequeño personaje y su pequeña personalidad. Pero en cuanto a la parte sentimental, Easy Like Sunday Morning me hizo descubrir que yo era compositor. Y luego están All Night Long, We Are the World y Hello. Es solo que el mundo entero comenzó a cantar siempre esas canciones. Es hermoso. Aún así, es difícil para mí decir solo una canción.

Ha salido de gira en incontables ocasiones. ¿Cómo mantiene una actitud positiva y qué le hace estar en marcha?

—Creo que lo que me mantiene en marcha es muy simple, me encanta hacer esto. Esto no es algo que sea un trabajo. Y se lo digo a la gente todo el tiempo. Me siguen preguntando: ‘¿Cuándo te vas a jubilar?’, y mi respuesta es: ‘¿De qué?’. Sabes, nunca antes había tenido un trabajo en mi vida. Este es el mejor pasatiempo que podría hacer. Puedes viajar por el mundo y disfrutar de esta vida, y vivo ese proceso con todo el mundo. Pero no es un trabajo duro, aunque al principio es así, porque miras hacia atrás y dices: ‘Eso fue difícil...’, pero no, no lo fue. En realidad fue divertido porque comenzamos como The Commodores. Son seis tipos que recién estaban descubriendo el negocio. Y una cosa sobre una banda es que puede que no tengas razón, pero nunca te equivocas, porque lo hicisteis juntos. Es uno de esos momentos fabulosos en tu vida, de los 19 a los 24 o 25 años, donde todo es un descubrimiento. Por eso ha sido un viaje hermoso.

¿Qué es lo que más espera de la gira y qué pueden esperar sus fans de los shows?

—Me encanta salir de gira por el hecho de que puedo conocer a las personas que realmente compraron mis discos, que vivieron mis discos. Soy parte de su familia. Cuando me hablan es como si hubiera estado con ellos durante los últimos 40 años de sus vidas. Entonces, cuando toco surge algo muy familiar. Tengo que acostumbrarme al hecho de que nunca los he conocido, pero ellos me conocen desde siempre. Entonces, cuando salgo al escenario es como si fuera a una reunión familiar. Es realmente satisfactorio desde el punto de vista que saben cada palabra de cada canción. Conocen cada historia que he contado. Y ahora, en esta etapa de mi vida, solo quiero compartir esas experiencias cada vez más. Cuando estoy en un show y dejo de cantar, ellos lo hacen por mí, y cantan todavía más fuerte. Eso es muy hermoso.

Su gira para este 2020 incluye bastantes apariciones en festivales. ¿Qué diferencia supone tocar en el escenario principal de un festival y hacer un espectáculo en un gran estadio?

—En los grandes estadios solo hay más polvo. La diferencia entre un espectáculo en un estadio y uno al aire libre es que hay más cerveza. Más alcohol, más polvo, más humedad. Estos son los factores de los que tratas de huir en un escenario en un recinto cerrado, porque tratas de mantener el control de la sala, del ambiente y todo eso. Al aire libre es como una gran fiesta. ¿Las cosas van a salir mal? Absolutamente. ¿Le mostraste a la multitud lo que salió mal? Sí. ¿Por qué? Porque eso estaba pasando. Por eso se va a un festival, esa es la parte que no se ensayó. La multitud se está volviendo cada vez más joven y más joven.

¿A qué se refiere?

—A que la multitud ahora es de siete a 70 años. Disculpe, incluso debería elevar ese número, de 70 a 80, porque cuando los niños traen a sus padres y los padres traen a sus padres, es un evento bastante fabuloso. Entonces, los festivales son solo una nueva forma de incorporar lo nuevo, lo viejo, lo intermedio. Porque la curiosidad es, ¿cómo es este tipo, Lionel Richie? La manera perfecta de verlo es en un festival.

¿Tiene algún amuleto?

—De gira, solo hay dos cosas de las que no puedo prescindir: dormir y agua. Tienes que beber más agua de la que hayas bebido en toda tu vida. Ahora diría comida, pero eso es un lujo. Porque terminarás comiendo una y media, tal vez dos comidas al día porque vas a dormir para levantarte para el próximo espectáculo. Es como un atleta, es una disciplina. A veces pienso en cómo sobreviví a los años de The Commodore. A eso se le llama ser joven, simplemente es la juventud. Ahora solamente intentas asegurarte de sobrevivir al viaje.