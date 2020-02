Plácido Domingo cancela actuaciones y puntualiza sus disculpas por acoso

El tenor Plácido Domingo ha decidido retirar sus próximas representaciones de «La Traviata» en el Teatro Real de Madrid y también se retirará de las representaciones en los teatros y las compañías que tengan dificultades para llevar a cabo esos compromisos.

En un comunicado remitido a Efe, Plácido Domingo expresa que quiere ofrecer una «declaración adicional» para corregir la «falsa impresión generada por mi disculpa en algunos de los artículos que informaron sobre la investigación» del sindicato de artistas musicales de Estados Unidos AGMA, a propósito de las denuncias de acoso de varias mujeres contra el tenor.

En el texto, Domingo puntualiza que su disculpa fue «sincera» y de todo «corazón», ante la posibilidad de que pudiera haber herido a alguien por «cualquier cosa» que haya dicho o hecho. «Como lo he manifestado en repetidas ocasiones, nunca ha sido mi intención lastimar u ofender a nadie», ha señalado.

Pero afirma que, a pesar de ello, «sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie».

El tenor apunta que ha dedicado su carrera en el mundo de la ópera a apoyar la industria y promover la carrera de un sinnúmero de cantantes.

Asimismo, se muestra «agradecido» con todos los amigos y colegas que hasta ahora «han creído en mí y me han apoyado en estos momentos difíciles» y para evitarles que su situación les perjudique o causar cualquier inconveniente adicional se retira de algunas de las representaciones previstas.

España y más concretamente Madrid, cuna de Domingo, era uno de los países donde el tenor tenía previstas varias representaciones. Sin embargo, ayer ante los datos de la investigación de AGMA, el INAEM decidió suspender la participación del tenor en el Teatro de la Zarzuela de Madrid los próximos días 14 y 15 de mayo.

«Hemos entendido que desde el momento que ha reconocido los hechos y ha querido asumir las responsabilidades, nuestra obligación era dar cumplida cuenta de eso y que no es el momento de que participe en la programación», dijo el ministro José Manuel Rodríguez Uribes, «en coherencia con unos hechos reconocidos por él».

En España solo queda pendiente que la organización del XXXII Festival Internacional de Música y Danza «Ciudad de Úbeda» tome una decisión la próxima semana sobre la celebración o no del concierto inaugural de la cita, que estaba previsto que corriese a cargo del tenor el 3 de mayo.