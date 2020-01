Hinds: «Al final, nuestros retractores nos han hecho todavía más fuertes»

A punto de enfrentarse al reto del tercer álbum, Hinds pueden presumir de haber conseguido una atención mayor de la que otros podrán aspirar en toda su carrera. Nunca una banda nacional había llegado tan lejos en tan poco tiempo. En cuestión de semanas, Carlotta Cosials, Ana García Perrote, Amber Grimbergen y Ade Martín pasaron de ensayar en una habitación a tocar en Glastonbury. Y también a enfrentarse a la envidia, deporte nacional en este país obsesionado en devorar a sus ídolos. Hinds será uno de los nombres propios, este domingo, que dan vida al cartel de la Revetla desde la Plaça Joan Carles I.

Este cuarteto madrileño, que ha paseado su pop garajero por medio mundo –si no fuera por las fotos de Facebook daría la impresión que se lo inventan–, lucha por mantener su identidad intacta. Lo consiguen con tesón y una estima desaforada a su profesión, «no se me ocurre una manera mejor de vivir, currar en la música es tan genial que consigue que hasta los lunes sean cojonudos», afirma Carlotta Cosials, guitarra y voz.

Nadie mejor que ella para explicar el fenómeno Hinds: «Empezamos en 2014 colgando dos canciones en una página, tuvieron mucha repercusión en el mundo anglosajón y de la noche a la mañana nos cambió la vida». Hubo quien no digirió bien su fulgurante despertar. «Normalmente no nos afecta, pero hubo días que el mal rollo te coge por banda y te deja tocada. La verdad es que no sé como esta situación no nos ha cambiado el carácter, pero al final nuestros detractores nos han hecho más fuertes».

Respaldo

Con todo, reconoce que les gustaría contar con el respaldo mediático que les brindan los medios foráneos, «estaría bien que nos tuvieran más cariño, pero a nivel de fans estamos super contentas, nuestros seguidores en España son muy cariñosos y fieles. El problema es con la prensa, tenemos una relación de amor-odio», matiza.

Afirma Carlotta que sus canciones constituyen una actitud frente a la vida, «se corresponden con nuestro estilo de vida, somos cuatro chavalas de Madrid que a base de curro han llegado hasta donde están, queremos romper fronteras, aunque la verdad es que el hecho de que seamos tías haciendo lo que les da la gana ya es bastante rompedor», reflexiona.

Tercer álbum

Mientras ultiman su tercer LP, llegan a Palma para celebrar Sant Sebastià. Carlotta avisa que se lo tomarán muy en serio, porque «la última vez que vinimos tuvimos problemas con la mesa de sonido y lo pasamos fatal».

Toca resarcirse. Luego pondrán en circulación un álbum de línea continuista, en el que, eso sí, cambian las formas.