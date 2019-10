Los diseñadores David Torrents, Marc Català y Gina Serret, en el tercer Setfonts

David Torrents, Marc Català (Mucho), Marc Torrell y Martí Pujolàs (Usted), Juanjo López (La Familia Plómez), Jordi Embodas y Gina Serret son los siete ponentes que participarán en la tercera edición de Setfonts, la Setmana del Disseny Gràfic i de la Tipografia a Palma, que se celebrará desde este miércoles hasta el sábado en el el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y en el edificio Sa Riera en Palma.

«Setfonts muestra siete maneras diferentes de trabajar la letra. De ahí que cada año, algo que ya nos marcamos como norma desde el principio, invitemos a siete profesionales con perfiles diferentes que hablarán sobre su manera de trabajar», señala Damià Rotger, de Estudi Dúctil, artífice de esta cita junto al también diseñador gráfico Toni Bauzà. «Desde calígrafos, tipógrafos, diseñadores editoriales a creadores de marcas, hemos intentado importar el conocimiento de las grandes ciudades, porque no es lo mismo ver el trabajado de un diseñador por Instagram que hablar con el propio autor sobre su trabajo», añade Bauzà.

Uno de los principales participantes es David Torrents, «una bestia del cartelismo» y un diseñador multidisciplinar ligado al arte. Torrents impartirá una conferencia este viernes en la UIB. Como clausura de la jornada, Laia Malo ofrecerá una actuación especial. Otros ponentes que asistirán a Setfonts son Marc Català, de Mucho, una de las agencias más importantes del estado; Marc Torrell (copywriter) y Martí Pujolàs (director de arte), de la agencia de publicidad de Barcelona Usted; Juanjo López, de la asociación La Familia Plómez; Jordi Embodas, Premi Gràffica 2012 y Gina Serret, autora del libro Caligrafía con pincel.

Tanto Rotger como Bauzà advierten que «es una profesión que está sumergida, aunque en los últimos años se está revalorizando el papel del tipógrafo y diseñador». De hecho, ambos se congratulan del éxito de Setfonts, «la respuesta es buenísima, si no fuera así, no habría tercera edición. El diseño gráfico tiene militancia». En este sentido, Rotger apunta que «fuera de las Islas se organizan eventos en los que la gente tiene la posibilidad de ver a estos Cristianos Ronaldos o Messis del oficio; pero aquí, a pesar de tener escuelas de diseño, no. Por eso Toni y yo decidimos dar un golpe sobre la mesa y creamos una plataforma, un humus, donde la gente también tenga la oportunidad de ver aquí mismo la flor y nata del oficio». Además, ambos insisten en que el diseño gráfico está presente en nuestra vida cotidiana: «A no ser que te vayas a hacer un viaje por el desierto, vayas donde vayas hay diseño gráfico y letras: en el supermercado, en un concierto de rock o en Instagram». Precisamente será el Safari Tipogràfic que abrirá el Setfonts, este miércoles a las 18.30 horas en la Plaça del Tub de Palma.