Can Prunera dedica una sala a Pere A. Serra, ‘alma mater’ del museo ‘solleric’

En el día que habría cumplido 91 años, Pere A. Serra recibió este domingo un sentido homenaje en Can Prunera, el museo modernista de Sóller que está en plena celebración de su décimo aniversario. Una placa con el busto del recordado editor, obra del escultor Jaume Mir, preside desde ayer la Sala Menjador Pere A. Serra. Can Prunera quiso así recordar al impulsor de este centro expositivo que que recuperó de su estado de abandono junto a Javier Mayol y Vicente Sastre, al mismo tiempo que el periodista puso a disposición de los sollerics parte de su colección particular.

Este homenaje a uno de los grandes impulsores del arte en Sóller y Mallorca contó con más de doscientos invitados que acompañaron a la familia Serra y a Margalida Magraner, viuda de Pere A. Serra. Entre las autoridades se hallaban la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, o la secretaria de Estado de turismo, Bel Oliver.

Santiago Mayol, director de Can Prunera, quiso recordar el orgullo de Pere A. Serra por su pueblo natal: «Llevaba Sóller allá por donde fuera. Aquí nació su amor por el arte». Mayol destacó que «el motor que mueve a un pueblo es la cultura y para ello trabajó firmemente», impulsando la sala de exposiciones del Ferrocarril de Sóller y Can Prunera.

Óscar Mayol, presidente de Ferrocarriles de Sóller, desgranó las personas que han tenido su papel en Can Prunera, ya fueran «desde el anonimato o cediendo sus obras artistas que expusieron aquí», así como Joan Punyet, Javier Mayol o «la familia Serra, que mantiene viva la estela de su padre».

Carmen Serra, presidenta del Grup Serra y la Fundació Tren de l’Art, agradeció «este homenaje a un esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Él estaría muy orgulloso y feliz de vernos aquí reunidos». Pere A. Serra «quiso promover la cultura de nuestras Islas y Can Prunera fue un reto. Pero ahora es una joya para esta ciudad. Hoy habría cumplido 91 años. Se fue hace diez meses y lo tenemos muy presente». Su discurso fue muy aplaudido.

Joya

La presidenta Armengol señaló que Pere A. Serra «fue un gran empresario, valiente, comprometido y trabajador, que sacó adelante el Grup Serra, Es Baluard o Can Prunera».

Alabó «el intelecto, la pasión y el estímulo a muchos artistas», así como su «generosidad alcompartir sus obras. Estimaba su pueblo e intentaba hacerle mejor».

Pere Serra Moreda, nieto de Pere A. Serra, descubrió la placa de su abuelo que desde ayer preside la sala de Can Prunera que llevará el nombre ‘Menjador Pere A. Serra’. Un lugar que recuperó el esplendor de antaño gracias al empeño del editor.