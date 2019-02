Juan Carlos Caro: «El impacto económico de una gala de los Goya roza los 80 millones de euros»

El productor Juan Carlos Caro es «un hombre de cine desde hace 40 años». Ha trabajado en una larga lista de películas de éxito, desde La isla mínima, ganadora del Goya a la mejor película en 2015, hasta Los ojos de Julia, La gran familia española, Tres bodas de más o Tres metros sobre el cielo y su secuela Tengo ganas de ti. Entre los años 2000 y 2015, ejerció de productor ejecutivo de Atresmedia Cine, del grupo Planeta, y cuando concluyó su labor en esta empresa se trasladó a vivir a Palma. Desde aquí, el cineasta sigue con «mi vida profesional, pero con otro ritmo, con menos estrés». Ahora, Caro es uno de los máximos impulsores, junto a Pedro Barbadillo (director de la Mallorca Film Commission), de la candidatura de Palma para acoger la ceremonia de los Premios Goya en 2020. «Lo intentamos para la gala de este año», celebrada el pasado 2 de febrero, pero Ciutat quedó en segundo lugar tras Sevilla. Optimista y trabajador incansable, va a «pelear» hasta el final para traer a la Isla la gran fiesta del cine español.

¿Qué le trajo a Mallorca?

—Cuando salí de Atresmedia Cine, en el año 2015, tras trabajar allí 15 años, decidí trasladarme definitivamente a Mallorca. Antes vivía a caballo entre la Península y la Isla porque mi pareja trabaja aquí desde hace muchísimos años. Aquí sigo con mi vida profesional, pero con otro ritmo, sin tanto estrés.

¿Qué le motivó para ponerse al frente de la candidatura de Palma para ser la sede de los Goya?

—Surgió hace un año y medio. Soy miembro de la Academia de Cine, y entonces se nos dijo que se iba a convocar un concurso de ideas para mejorar la gala de los Goya. Solo habían salido una vez de Madrid, en el año 2000 a Barcelona. Me puse a darle vueltas y pensé que traer la gala aquí sería fantástico. Me puse en contacto con Pedro Barbadillo, que es una joya. Hablamos, le conté mi idea y le entusiasmó. Conseguimos el respaldo de todas las instituciones [Govern, Consell y Cort] y me puse en contacto con el Grupo Meliá para que el Palacio de Congresos fuera el escenario de los Goya. El apoyo de todas esas partes es total desde ese momento. Hicimos 50 ejemplares de un dossier que repartí en la Academia, acompañado de una carta firmada por las instituciones de aquí.

¿Qué pasó después?

—No fuimos los únicos que tuvimos la idea. Sevilla, Zaragoza y Granada también. La junta directiva de la Academia valoró todos los proyectos y se decidieron por Sevilla por una razón, su auditorio tenía más butacas, casi 4.000 frente a 2.000. Eso no es un problema, porque donde se celebran en Madrid no supera los 2.000 sillones.

Para la edición de 2020, se dice que Sevilla, Málaga y Valencia competirán con Mallorca.

—El éxito en Sevilla ha sido tan grande que lo volverán a intentar. Todo esto es extraoficial, se sabe por la prensa. Yo tengo la impresión de que la Academia no quiere repetir sede. Por lo que yo he estado hablando allí internamente, quieren itinerar por diferentes ciudades. Creo que tenemos muchísimas posibilidades, igual me equivoco. A Mariano Barroso, el presidente de la Academia de Cine, le entusiasmó el proyecto, pero él no tiene la última palabra.

¿Qué significaría para Palma ser la sede de los Goya?

—Ahí están las cifras de Sevilla. El impacto económico que repercute de una gala de los Goya casi superaría los 80 millones de euros. Eso se queda en la ciudad. Es un acontecimiento que mueve a toda una industria. La gala fue un éxito, tuvo casi un 27 por ciento de share y cuatro millones de espectadores, el mejor dato en años. Palma lo tiene todo y estoy seguro de que ese éxito se repetiría aquí.

¿La insularidad podría ser un problema?

—Ninguno, ¿cuánto vuelos llegan cada día y cuántas compañías operan? Ya toqué en su momento a Air Europa y sé que están a favor del proyecto. Su presencia es importante porque es una compañía de bandera mallorquina, pero tiene que haber más. Además, los Goya son en febrero y eso nos viene fenomenal porque es fuera de temporada y la mayoría de hoteles no tienen demasiada ocupación. Esto sucede en junio y no presento el proyecto, sería absurdo.

¿Qué otros espacios contempla la candidatura?

—Además del Palacio de Congresos, el Teatre Principal o Es Baluard, donde me gustaría hacer la Fiesta de los Nominados y sacarla también de Madrid.

¿Cuál será el siguiente paso?

—Presentar el proyecto a la Academia. Será el 19 de este mes, aunque ese día no se decidirá nada. Se valorará cómo ha ido la gala en Sevilla. Pasarán unos meses hasta que se sepa, hay que ser pacientes.