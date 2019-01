Cuenta atrás para escuchar lo último de Chenoa, 'A mi manera'

La mallorquina Chenoa está de estreno. Como ya anunciara hace unos días, este próximo viernes 1 de febrero su nuevo single 'A mi manera' verá la luz, y la cantante se ha ocupado de alimentar la expectación en las redes sociales para que su legión de fans estén muy atentos a sus teléfonos móviles.

De hecho, en la medianoche de este jueves se estrenará en su canal de Youtube el nuevo tema, anticipo de su trabajo, como ella misma ha anunciado a través de Instagram. Además, media hora antes del estreno, Chenoa participará en un chat en el que comentará con sus seguidores los pormenores de su nuevo disco.

Chenoa avivó la expectación en televisión, en su calidad de colaboradora del programa 'Zapeando' de La Sexta, en el que ya sonaron algunos acordes de 'A mi manera'.

Además, en un vídeo difundido en redes sociales, la mallorquina ya avanzó uno de los lemas de su nuevo tema : «¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa».