Chenoa: «¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa»

Chenoa tiene nuevo trabajo. La cantante mallorquina ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales con el anuncio de su nuevo single, A mi manera, que podrá escucharse a partir del próximo 1 de febrero.

La colaboradora de Zapeando ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que aparece sentada en una mesa, con media naranja en la mano y diciendo lo que parece que será una frase de su nueva canción: «¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa».

Además, Chenoa también contó en Instagram que había estado grabando una canción con Barei. Este nuevo trabajo se trata de un disco muy esperado por todos sus seguidores, ya que la mallorquina no publica ninguno de Soy Humana, en 2016.