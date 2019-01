Brisa Fenoy: «En el reguetón no había referentes femeninos y ‘Lo malo’ abrió ese camino»

Está detrás de uno de los hits de 2018, que todavía sigue sonando. Se sirve de su talento, de sus canciones, para lanzar mensajes a las nuevas generaciones «en un momento peligroso, porque se están transmitiendo ideas e informaciones falsas que manipulan la conciencia colectiva». Se trata de Brisa Fenoy (Algeciras, Cádiz, 1991), autora de Lo malo, que Aitana y Ana Guerra llevaron a lo más alto de las listas de ventas. Este sábado 19, la cantante y compositora desvelará su repertorio en la Revetla de Sant Sebastià de Palma, liderando el cartel de conciertos del escenario de Jacint Verdaguer.

Ella, Flores de colores, Tres minutos, Parriba o Jericó, en el que habla sobre la inmigración, «de unas personas de África a quienes hemos saqueado todos sus recursos y vienen aquí buscando un futuro mejor», son algunos de los singles que Brisa Fenoy ha ido lanzando a lo largo del último año, y actualmente está dando forma al que será su primer trabajo discográfico. «Justo ahora estoy preparándome para ello; estoy produciendo, dando clases... Pronto me iré a Colombia a trabajar con gente como Bomba Estéreo, por ejemplo, y así seguiré trabajando hasta completar el disco», avisa Fenoy, aunque no se atreve a dar fechas. «¿Si será este año? Pues no lo sé, será sorpresa», añade.

Fenoy califica su música como «mainstream, lo que normalmente se escucha en las radios, por todo, es lo que más se puede bailar; es pop con toques latinos y árabes, fusión étnica... Tiene muchas pinceladas que le dan ese toque tan actual, creo que eso es lo más característico, con mensajes muy diferentes también, que te hacen despertar conciencia y reflexionar», sostiene. Precisamente, una de las canciones de su puño y letra, Lo malo, caló muy hondo y llegó a ser el himno de la última «e histórica» jornada del 8M.

Brisa Fenoy compartirá en la Revetla de Sant Sebastià escenario en Jacint Verdaguer con Trigga, , Babi Blackbull y, finalmente, Phussyon Live Band + Alona Vinç.