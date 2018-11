Two Door Cinema Club, cabeza de cartel internacional del Mallorca Live Festival

Tras la confirmación de Vetusta Morla y, más recientemente, de Viva Suecia, Los Estanques, La Pegatina, La M.O.D.A, Lava Fizz y los DJ’s Coco y El Búho, Mallorca Live Festival –el evento musical de referencia en la Isla– ha anunciado su primer cabeza de cartel internacional: Two Door Cinema Club.

El trío de Irlanda del Norte, cuyas canciones describen con eficacia ese momento vital en el que todo se reduce a una pista de baile y una chica a la que enamorar, se sumará al cartel de esta cita que, entre el 10 y 11 de mayo de 2019, plantará su cuartel general en Calvià.

«Dormir era una estupidez que robaba tiempo a la vida», escribió Cesare Pavese en su novela El bello verano, un delicioso canto a la juventud que, por lo visto, también parece alimentar el motor creativo de Two Door Cinema Club, un trío norirlandés que, pese a dar sus primeros pasos tras la estela de Phoenix, The Temper Trap, Friendly Fires y Bombay Bicycle Club, no tardó en desmarcarse con un sonido propio y reconocible.

Podrían ser una banda más de ese pelotón que utiliza la electrónica como atrezzo de su pop luminoso, risueño y juvenil. Pero no. Sus canciones se desfloran esplendorosas, asentadas en sólidas melodías de un gusto exquisito, que evocan el atardecer en una terraza con tumbonas, mojitos y cuerpos bronceados.

Gameshow (2016) es su último trabajo discográfico hasta la fecha de la formación, en el han afinado la puntería para mantenerse en la primera división de las canciones poderosas y ganarse, nuevamente y en tan solo diez pistas, a todos los fans del ‘nuevo pop’. Lo hacen exhibiendo sus propias armas: un gusto renovado por el estribillo directo (Are we ready?); reforzando su idilio con los cosquilleos de guitarra (Fever); y firmando hits coloristas de pop saltarín (Bad decisions). Cabe añadir que el trío está finiquitando la grabación de su nuevo disco, previsto para el próximo 2019.

Por otra parte, la presencia de producte balear en el Mallorca Live Festival está asegurada. Encarnada en Lava Fizz, un quinteto que no deja de crecer, construyendo sonidos de intenso y volado escapismo, que se desplazan entre el rock, el noise, el dream pop y el shoegaze. Los palmesanos acaban de publicar nuevo y renovado material, The hardest thing, con el que han logrado lo más difícil: ser otros sin dejar de ser los mismos.

Formaciones

Junto a las formaciones nacionales Viva Suecia (indie rock), La Pegatina (rumba fusión) La M.O.D.A (folk, blues, rock&roll, punk) y Los Estanques (pop progresivo, psicodelia); y los DJ’s Búho y Coco, el cartel del Mallorca Live Festival queda parcialmente perfilado a la espera de las últimas confirmaciones.