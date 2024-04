El Supremo inadmite la casación presentada por el Grupo Mixto y considera que deberían haber ido a no adscritos

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por Luis Cueto y José Manuel Calvo (Grupo Mixto en el mandato anterior, constituido por anteriores ediles de Más Madrid) y considera de este modo que deberían haber pasado a concejales no adscritos, como ha defendido el principal grupo de la oposición en los tribunales.

En una providencia, fechada el pasado 3 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo acuerda la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado contra la sentencia de febrero de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)). Contra esta resolución no cabe recurso.

El Supremo falla la imposición a los recurrentes de costas procesales de 1.500 euros a favor de Más Madrid, mientras que el Ayuntamiento, también personado, tendrá que abonar a la formación que lidera Rita Maestre 500 euros.

Lo que hace el TS es inadmitir el recurso presentado al entender que no acredita nada nuevo ni diferente con respecto a la demanda ya rechazada por el TSJM. «La Sala de instancia considera que era innecesario el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ya que no existe dudas sobre la constitucionalidad de la normativa concernida, sin que la parte recurrente haya logrado argumentar de forma convincente sobre estos extremos en el escrito de preparación del recurso», recoge el texto, por ejemplo.

«TRANSFUGUISMO»

El TSJM ratificaba en febrero de 2023 la nulidad del Grupo Mixto --integrado inicialmente por Luis Cueto, José Manuel Calvo, Marta Higueras y Felipe Llamas-- tras el recurso interpuesto por Más Madrid.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM fallaba en una sentencia fechada el 16 de febrero que estimaba totalmente el recurso presentado por Más Madrid, susceptible de ser recurrido en casación.

El recurso tenía por objeto la sentencia de 5 de mayo de 2022 del juzgado 30 de Madrid a raíz de otro previo presentado por Más Madrid contra la resolución de agosto de 2021 dictada por el Presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por la que se constituía el Grupo Mixto.

El TSJM avaló en febrero del año pasado la disolución del Grupo Mixto declarando que los cuatro concejales que abandonaron Mas Madrid adquiriesen la consideración de miembros no adscritos. «El soporte fáctico y jurídico en el que se asienta y fundamenta la supuesta instrumentalidad del partido político Más Madrid no guarda ninguna relación con el real y concreto supuesto que nos ocupa, que no es otro que un típico supuesto de transfuguismo», recogía el fallo.