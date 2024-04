El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina --propuesto por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso como consejero de la Cámara de Cuentas-- ha mostrado una vez más su alejamiento de un «desfasado» PSOE que le ha tratado «a patadas» y ha aconsejado al secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, «que no se deje arrastrar por posiciones puramente sectarias como las de Más Madrid».

A Lobato le une una amistad con su padre, «un tipo valiosísimo», ha catalogado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press. También ha asegurado que respeta al secretario general madrileño «por ser el hijo de su padre y también por haber sido un alcalde espléndido».

Preguntado por las razones por las que el PSOE es ahora mismo la tercera fuerza política en la región, Leguina cree que el partido «está bastante desfasado», lo que le ha llevado a plantear una reorganización de la formación política en Madrid, «de arriba a abajo», para apuntar a la dirección nacional del partido.

«Basta con recordar cómo sacaron a Tomás Gómez de la secretaría general, sin ningún procedimiento legal, y luego lo que hicieron con Antonio Miguel Carmona», número uno de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid en 2015, sustituido en la portavocía sólo un mes y medio después de las elecciones por Purificación Causapié. «Hicieron todo lo posible para que perdieran», ha acusado.

Le gusta "cobrar la pensión" pero no "la vida de jubilado"

Leguina ha aceptado la propuesta del gobierno de Isabel Díaz Ayuso para ser consejero de la Cámara de Cuentas porque sirve «para algo más» que para la vida de jubilado.

«Me gusta cobrar la pensión, como es lógico, que ahora voy a dejar de cobrar, pero no me gusta hacer vida de jubilado», ha resumido. También ha querido parar las críticas en torno a un demógrafo como él en la Cámara de Cuentas, «sin tener en cuenta que dentro del Congreso de los Diputados, como en la Asamblea de Madrid, hay mucha gente que no tiene ni currículum, ni siquiera estudios», para apostillar que en el INE trabajó «una larga temporada en contabilidad nacional».

«En fin, del 'sanchismo' se puede esperar cualquier cosa menos el respeto a quienes hemos dirigido ese partido en el pasado. Nos tratan a patadas», ha condenado, después de recordar que hace ahora un año fue suspendido de militancia del partido.

Su "afecto" por ayuso: "conmigo siempre se ha portado muy bien"

En todo caso, el exsocialista no ha aceptado el cargo en la Cámara de Cuentas por el dinero --ha afirmado que ha conocido el sueldo que recibirá «por los periódicos»-- sino porque desea «estar adscrito de alguna forma a la Comunidad Autónoma» que cofundó. «Soy el primer presidente y eso ya no me lo va a quitar nadie», ha subrayado.

«Hace años, al frente de la Comunidad, algo hice por ella y que me lo agradezca en este momento quien gobierna, sea del PP o sea de cualquier otro partido, pero este caso es del PP, y este caso es claramente por Isabel Díaz Ayuso...», ha declarado, después de asegurar que le une a la presidenta una relación de «afecto desde hace mucho tiempo». «Conmigo siempre se ha portado muy bien», ha aseverado.

"yo no soy del pp" pero votó a feijóo

Preguntado si esa simpatía hacia Ayuso se puede traducir en un acercamiento al PP, Joaquín Leguina lo rechaza. «No, yo no soy del Partido Popular, aunque en las últimas elecciones he votado al PP», ha reconocido.

Eso le ha llevado a criticar al PSOE de Pedro Sánchez, que se equivoca cuando «echa al PP a la 'fachosfera», una postura que ha tildado de «sinvergonzonería». «El PP tiene de fascista lo mismo que tengo yo, nada. Es un partido de centro derecha, amplio, con un líder en este momento que ha demostrado su valía al frente de Galicia durante mucho tiempo y merece, por lo menos, un gran respeto», ha reclamado.

Preguntado sobre si se sigue sintiendo socialdemócrata, Leguina ha echado mano del refranero español con eso de que 'uno cree que no cambia y que cambian los demás'. «Que los demás del PSOE han cambiado parece que no hay dudas pero es posible que mi historia, desde fuera, sí haya cambiado. De joven era mucho más radical que de mayor. He hecho una política socialdemócrata cuando me ha tocado dirigir la Comunidad de Madrid», ha indicado.