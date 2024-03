El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que «Madrid y Málaga somos el mejor ejemplo de lo que es el éxito del municipalismo» y «de lo que el municipalismo puede traer de bueno a todos los ciudadanos».

También ha incidido en «la capacidad de la política más cercana de transformar a mejor nuestras ciudades, transformar a mejor la vida de nuestros ciudadanos, y creo que Madrid y Málaga están unidos».

Así lo ha señalado Martínez-Almeida, que ha sido recibido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la tradicional visita de los miembros de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma --donde el Ayuntamiento es hermano mayor honorario--, al Consistorio de Málaga el Miércoles Santo, a la que también ha asistido el hermano mayor de la misma, Diego Hermoso.

En su intervención, Martínez-Almeida, tras dejar claro que es siempre «un honor y un placer» estar en la ciudad de Málaga, ha tenido palabras para su homólogo malagueño, «el alcalde de alcaldes».

«Todos los alcaldes que queremos mejorar debemos mirarnos en el espejo de lo que ha hecho Paco», del que ha dicho, además, «tiene mucho más futuro que pasado como alcalde de esta ciudad, porque ejemplifica perfectamente las virtudes del municipalismo, que es el de tener el paso corto de la cercanía y de saber que tenemos que estar en permanente contacto con todos nuestros ciudadanos y con los malagueños y, al mismo tiempo, la mirada larga de saber dónde quieres conducir a tu ciudad».

«Esa mirada de Paco ha permitido colocar a Málaga y, lo he dicho ya en varias ocasiones», ha recordado, «como la capital del Mediterráneo en estos momentos en España» y, «por tanto, como una ciudad pujante».

Málaga y madrid unidos "por un lazo afectivo especial"

Por otro lado, ha agregado, que, además, Madrid y Málaga «también están unidos por un lazo muy especial de afecto; no sólo por lazos económicos, culturales, sociales, sino por un lazo afectivo muy especial», aludiendo a la Hermandad.

De hecho también ha tenido un «recuerdo especial» para José María Álvarez del Manzano, que «cumple 50 años viniendo a la Paloma de Málaga» y, «además, en plena forma». «No es arriesgado decir que es el más malagueño de todos los madrileños y, por tanto, el mayor propagandista de Málaga en la ciudad de Madrid», ha asegurado.

De igual modo, Martínez-Almeida ha incidido en que es «un honor» estar un año más: «Todos los años que he tenido el honor de ser alcalde de Madrid he venido aquí a la procesión de la Virgen de la Paloma».

Es más, ha asegurado que su «objetivo es seguir haciéndolo mientras sea alcalde y, cuando no sea alcalde, como José María, poder seguir acompañándole a él aquí en la procesión y, además, en fechas tan especiales como las que vivimos», ya que «el año que viene se cumplirá el octogésimo aniversario de la unión de la ciudad de Madrid con la Hermandad de la Virgen de la Paloma».

«Estamos en una ciudad maravillosa, con un alcalde extraordinario, en renovación de ese voto de compromiso que iniciamos en el año 1945 y con el compromiso de seguir haciéndolo en el futuro», ha afirmado el alcalde de Madrid.

En la tarde de este Miércoles Santo participará, si el tiempo lo permite, en la procesión de la Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma de Málaga.

No obstante, en cualquier caso ha dejado claro que «si se produce la desventura climatológica de que no podamos salir y de que no pueda haber procesión, eso lo único que será es un refuerzo de nuestro afecto y de nuestro cariño, porque nos acompañaremos tanto en las buenas como en las malas».

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado los «casi 50 años» de vinculación: «El cariño y el amor siguen y esa fidelidad se mantiene», ha ahondado.

De la Torre también ha resaltado «lo grato» que es para la ciudad de Málaga y «cómo valoran a los malagueños vuestra presencia», les ha dicho. Así, ha resaltado la «vinculación», que, en este caso, «no solamente es la cofradía», sino «la veo en la ciudad, en los malagueños, en los vecinos de Málaga, que ven en Madrid una ciudad, capital de España, representativa de las ciudades españolas, del municipalismo español, símbolo de todos» y «donde hay un cariño, una relación muy clara».

Ello ayuda, además, ha asegurado, en el plano del trabajo frente a los retos que tienen los municipios, «a tener lazos y mecanismos de colaboración y de alianzas». Precisamente, ha destacado que Madrid y Málaga se mencionan «mucho» como ciudades «dinámicas, que atraen inversiones». «Me agrada mucho que se hable de la ciudad de Málaga junto con la ciudad de Madrid, en ese sentido», ha apostillado De la Torre.

Por último, el alcalde de Málaga ha deseado que «dentro de las previsiones» del tiempo, «que son un poco interrogantes», se pueda «encontrar el hueco» para que se desarrolle la procesión este Miércoles Santo y «podáis comprobar ese cariño de la ciudad de Málaga hacia vosotros, que es cariño también a una cofradía de las importantes». «Todas lo son, pero la Paloma tiene un mensaje muy claro», ha concluido.