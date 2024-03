El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado este sábado al primer secretario del PSC, Salvador Illa, por, según él, anteponer los intereses de los barones del PSOE, la Moncloa y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el debate de financiación de Catalunya.

«Lo que me sorprende es que alguien que se presenta para presidir el país decida no defender los intereses de Catalunya y defienda los intereses de los barones del PSOE, de la Moncloa y de la señora Ayuso», ha expuesto Aragonès en declaraciones a los periodistas durante una visita a la depuradora de Puigpelat (Tarragona).

De esta manera, ha aludido a la demanda presentada esta semana por el Govern de recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Catalunya.

A su juicio, las prioridades de Illa no son los ciudadanos de Catalunya, sino que «la Moncloa esté mucho más cómoda, que los barones del PSOE no se molesten y que la señora Ayuso pueda seguir desarrollando este modelo de Madrid que fagocita todo lo que está a su alrededor».

En este sentido, ha defendido que «Catalunya no puede confiar en quien no la defiende» y, tras ser preguntado por si ERC pondría esta condición en un posible pacto postelectoral con el PSC, ha asegurado que en estos momentos no contemplan pactos.