El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, se ha comprometido a poner en marcha si lidera el próximo Gobierno Vasco un programa «específico vasco» contra «la soledad no deseada en todas las etapas de la vida», desde «el liderazgo público del gobierno en colaboración con las diputaciones forales, con los ayuntamientos, con el tercer sector» y en base a un modelo de «cooperación público, social y comunitaria».

Pradales ha mostrado este compromiso durante su intervención en la clausura del encuentro del laboratorio de innovación política Euskadi Think Next celebrado en Tabakalera de San Sebastián bajo el epígrafe 'El desarrollo humano sostenible y el futuro del sistema de cuidados'.

En el encuentro han tomado parte, entre otros, el exlehendakari Juan José Ibarretxe, actual presidente de Agirre Lehendakaria Center; la directora de Atención Domiciliaria y Comunitaria de Fundación Matia, Maider Azurmendi; el secretario de Lares Euskadi, Fidel Molina o Xabier Barandiaran, responsable del Área de Innovación Política de PNV y director de Euskadi Think Next, y la presidenta de la Fundación Sabino Arana y secretaria del EBB de la formación jeltzale, Mireia Zarate, entre otros.

Además, han estado presentes numerosos dirigentes y cargos del PNV como el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, o el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena.

El candidato jeltzale a lehendakari ha reflexionado sobre el «problema» que la actual Ley de Extranjería supone para las mujeres migrantes que trabajan en el sector de los cuidados, ya que «nos mete en una espiral deleznable». «Si no hay contrato, no hay papeles, y sin papeles no hay contrato», ha denunciado.

A su juicio, hay que «hacer frente» a ese «problema de legalidad» y así el PNV apuesta por «modificar» la citada legislación que, a su juicio, provoca «una doble discriminación, la de origen étnico y la discriminación por género».

Además, también se ha referido a la «la soledad no deseada de las personas, especialmente de las personas mayores, pero también de las personas en todas las etapas de la vida».

En este sentido, ha destacado que según datos del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación foral de Gipuzkoa «el 27% de las personas mayores viven solas y el 29,5% de las personas de más de 55 años se sienten solas», algo, a su juicio, «relevante».

A ello ha añadido que, según datos del Gobierno Vasco, «casi el 8% de las personas de más de 75 años en Euskadi sufren una situación de tristeza y soledad», mientras que «hace cinco años el indicador era del 4%». Para Pradales estas cifras «nos obligan a mirar a estas situaciones con especial atención».

En este contexto, se ha comprometido, si sale elegido lehendakari en las elecciones al Parlamento Vasco del próximo 21 de abril, a poner en marcha desde el Gobierno Vasco «un programa específico vasco contra la soledad no deseada en todas las etapas de la vida» y hacerlo «desde el liderazgo público del gobierno en colaboración con las diputaciones forales, con los ayuntamientos, con el tercer sector», todo ello partiendo de un modelo «de cooperación público, social y comunitaria».