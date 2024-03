Pirotecnia Caballer FX ha conquistado este domingo la 'catedral de la pólvora' con la decimoséptima 'mascletà' del ciclo de las Fallas 2024, un disparo «elegante», «innovador» y diseñado con «lo que pedía el cuerpo», que ha cautivado una plaza del Ayuntamiento a rebosar con el ambiente propio de los días grandes de las fiestas josefinas.

El espectáculo ha contado con «un inicio divertido» y ha tenido la particularidad de que «los pitos respondían a los 'roncaores'». Seguidamente, se ha puesto «bastante humo» para finalizar con un bombardeo de truenos y colores mediante un sistema digital, según ha explicado el responsable artístico de la pirotecnia, Diego Pérez.

La 'mascletà' ha dado comienzo, como es tradición, a las 14.00 horas y después de que las falleras mayores de València, Mª Estela Arlandis y Marina García, han dado la orden: 'Senyor pirotècnic, pot començar la 'mascletà'.

Tras el disparo, Pérez ha asegurado, en declaraciones a los medios, que la de este domingo ha sido una 'mascletà' «elegante» e «innovadora», al tiempo que ha destacado que ha sido diseñada a «su gusto». «He diseñado con lo que me ha pedido el cuerpo, como a mí me gusta, por ello, he decidido que este año se respondan los pitos con las 'roncaores'», ha aseverado.

El responsable artístico ha subrayado que «tras poner un poquito de humo» ha hecho «entrar el disparo». «Como siempre digo, el disparo tiene que entrar un poquito antes de que entre el golpe, ya que le cuesta arrancar un poco», ha matizado, y en esta línea, ha indicado que la 'mascletà' de este 2024 se ha pensado de «un año para otro», pues ha remarcado que «siempre se tienen varias opciones en la cabeza».

«Los diseños los tengo en la mente e igual estoy en el gimnasio y tengo que parar de entrenar porque me viene una idea que quiero realizar», por lo que, el responsable artístico «la apunta en la aplicación de notas», y posteriormente, la «prueba con el simulador».

Invitados

Entre los invitados del balcón para ver el espectáculo este domingo han estado, junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, y las falleras mayores y sus cortes de honor, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, el embajador de Honduras, Marlon Brevé Reyes y la cónsul de Honduras en València, Whitney Gibbely Godoy.

También han presenciado el disparo la periodista Susana Griso, Carmen Lomana, la medallista de bronce en el campeonato mundial de atletismo en pista cubierta de 2024, Fátima Diame, y el informático estadounidense pionero en Internet, Paul Mockapetris.

81 atendidos

En la 'mascletà' de este domingo han sido atendidas por efectivos de Cruz Roja 81 personas, la mayoría de ellas por lipotimias. En concreto, los medios de esta entidad han asistido a 39 hombres y 16 mujeres por lipotimias; a nueve hombres y una mujer por crisis de ansiedad; a cuatro hombres y dos mujeres por heridas del propio disparo; a dos hombres y una mujer por traumatismo; a dos hombres por intoxicación; a una mujer por patología respiratoria, y a otros dos hombres y dos mujeres por causa no especificada.

Entre los atendidos por Cruz Roja han tenido que ser evacuados a centros hospitalarios a una mujer por una hipotensión, a un hombre por apendicitis, a un hombre por un ictus y a una mujer por una lipotimia no recuperada.

La entidad ha movilizado para el disparo de esta jornada dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, tres vehículos de transporte y uno de coordinación. Asimismo, ha contado con tres postas sanitarias. En total, han trabajado 77 miembros de esta entidad: 19 técnicos en emergencias sanitarias (TES), seis enfermeros, cuatro médicos, 46 socorristas y dos coordinadores.

Nit del foc

Por otra parte, la propietaria de la pirotecnia valenciana Caballer FXM, María José Lora Zamorano, ha adelantado que la 'Nit del Foc' --que será disparada este lunes por la propia empresa-- será un espectáculo «muy variado», «contundente» y con «muy buen material», fabricado especialmente para la última noche de Fallas 2024.

Para este espectáculo, la empresa prepara para esta ocasión un espectáculo con 2.500 órdenes de fuego, 6.500 unidades de artificios y 1.500 kilogramos de masa reglamentaria. Este castillo de fuegos artificiales, con el que la noche de este lunes se dará paso al día grande y último de las Fallas 2024, tendrá una duración de aproximadamente 20 minutos.