De Andrés dice que el PP es la "alternativa" en Euskadi a un PSE, PNV y EH Bildu que "son lo mismo"

El presidente del PP vasco y candidato de esta formación a lehendakari, Javier de Andrés, ha asegurado que el PP es la «alternativa» en Euskadi a un PSE, PNV y Bildu que «son lo mismo» y ha acusado a los socialistas de «insultar y mentir», con un PNV «entregado» que ha «usado mal la autonomía» para «crear diferencias donde no las había», en lugar de para «crecer y dar oportunidades».

De Andrés ha cerrado este sábado en San Sebastián una jornada de su partido con eurodiputados en la que también han intervenido, entre otros, la eurodiputada y vicepresidenta EPP, Dolors Monserrat, el expresidente del PP vasco Carlos Iturgaiz, el eurodiputado Javier Zarzalejos y la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea.

De Andrés ha defendido que su partido hace una apuesta «a largo plazo», mientras que los socialistas «se gastan el dinero en dar 400 euros para chavales de 18 años» o «en el cine para los jubilados», es decir, en propuestas «clientelares y oportunistas», en vez de en «un proyecto de crecimiento, de desarrollo». A su juicio, «eso es lo que caracteriza a la izquierda».

Frente a ello ha señalado que su partido quiere «alentar» a las empresas y que Euskadi siga siendo «una economía pujante e importante dentro del conjunto de España». «Estamos al lado de todos los profesionales, de la gente que quiere desarrollar las oportunidades que su capacidad, su economía y su deseo le permitan», ha defendido.

Así, por ejemplo, ha abogado por la construcción de infraestructuras energéticas en el País Vasco o por la «competitividad fiscal». El candidato del PP ha acusado a los socialistas de «insultar y mentir», mientras que el PNV «está muy contento con todo esto» y «entregado».

Para De Andrés la economía vasca «no funciona con subvenciones y subsidios», ni necesita propuestas «populistas» como las que, a su juicio, ofrecen los socialistas, sino que requiere «trabajo, oportunidades, generación de energía e infraestructuras». Es por ello que ha opinado que Euskadi está en «declive» mientras el PNV «no reacciona», porque «tiene miedo» y mientras los votantes jeltzales sienten que les han «abandonado» en su partido.

«Estamos viendo que está haciendo la misma política económica que Pedro Sánchez, que no es en la que nosotros nos sentimos identificados y que no es la que nos conviene», ha incidido, para añadir que también en políticas sociales están «haciendo lo mismo que Podemos».

En este contexto, ha subrayado que, por el contrario, el PP va a responder al «conjunto de la sociedad vasca que quiere una alternativa», frente a un PSE, PNV y Bildu que «son lo mismo». «El mismo producto con marcas comerciales distintas», ha incidido.

Autonomía

Por otro lado, De Andrés ha lamentado que el PNV ha «usado mal la autonomía», para «crear diferencias donde no las había», mientras que se debe utilizar para «crecer y dar oportunidades».

De este modo, ha opinado que «tenemos una autonomía que nos da la ventaja de tener un Concierto Económico que no se ha usado, o si se ha usado ha sido para mal», porque Euskadi está «en el ámbito de las comunidades autónomas que más castiga al contribuyente». «Ahí es donde no podemos estar nosotros» porque «nos resta más oportunidades» y hace que «mucha gente se marche», ha subrayado.

De Andrés ha abogado por «ampliar la base imponible, es decir, que haya más riqueza para poder, con un impuesto menor, conseguir recaudar más». «Ese es el reto, eso es lo que tenemos que hacer, pero para eso hace falta una cosa muy importante, que es confiar en la gente, confiar en los empresarios, en los trabajadores, en los profesionales y eso es lo que no hace el PNV, porque no confía en la gente», ha incidido.

«Quienes confiamos en la gente somos los del Partido Popular, quienes creemos que de verdad, con la autonomía, con la voluntad de cada uno, es como se prospera en un país, y no con directrices, con exigencias, con más impuestos», ha reiterado.

Asimismo, ha censurado que el Gobierno central «decide» qué se gasta cada uno, «hasta en condones». «Van a decidir que nuestro salario se va a destinar para unas cosas u otras», ha alertado, para subrayar, a continuación que «desde la izquierda nos quitan parte importante de nuestro salario para redistribuirlo en la forma que ellos creen que es más adecuada, porque piensan que no sabemos gastar nuestro dinero».

«Eso es porque no creen en la gente, porque no creen en la libertad, porque no creen en las personas», ha opinado. Por el contrario, ha sostenido que el PP es «el partido de las personas» que va a «trabajar» para ser primera fuerza política en Euskadi, porque lo «necesita».