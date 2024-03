Fernández-Pacheco descarta ser sucesor de Moreno: "No tiene ningún delfín porque no se va y se presentará en 2026"

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, se ha descartado como sucesor de Juanma Moreno, presidente de la Junta y del PP-A, quien «no tiene ningún delfín, porque no se va» y «volverá» a optar a la reelección en las elecciones autonómicas de 2026.

Así lo ha señalado Fernández-Pacheco, en una entrevista con 7TV Andalucía, recogida por Europa Press, donde ha destacado que Moreno es el «mejor político de España».

«Moreno no tiene ningún delfín porque eso implicaría que se va y no se va, sino que se queda y se presentará en el año 2026, que ya lo ha dicho, y no necesita ningún delfín», ha indicado Fernández-Pacheco, tras ser preguntado sobre si se ve como «sucesor» del actual presidente de la Junta.

«En absoluto. Yo lo que sueño es con cumplir mi obligación como consejero de Medio Ambiente, en las siguientes elecciones ya veremos y cuando este periodo se acabe, volver a Almería, que es mi ciudad», ha sentenciado Fernández-Pacheco.