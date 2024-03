El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, ha subrayado que no se puede «culpabilizar» a los agricultores por el cambio climático sino apoyarles porque su trabajo ayuda a conservar el medioambiente, al tiempo que ha afirmado que «es un hecho» que el clima cambia y «eso no se puede negar», pero «sí es cierto que el hombre no es tan responsable como nos quieren hacer creer».

Así lo ha manifestado, en una entrevista a Europa Press, preguntado por si comparte las declaraciones de su compañero de Vox y concejal de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València, Pepe Gosálbez, quien negó la existencia del cambio climático en la apertura de la Conferencia Internacional de Conservación y Gestión de Humedales y advirtió que el problema para la Albufera era el «alarmismo climático». A este respecto, Aguirre ha manifestado que entiende «perfectamente que critique el alarmismo climático». El titular de Agricultura ha señalado que clima «evoluciona con el tiempo» y ha puesto como el ejemplo que «se han encontrado vías romanas con el deshielo de glaciares», lo que «quiere decir que alguna vez hizo más calor del que hace ahora todavía en determinadas zonas de los Alpes». Según el conseller, «hay otros factores» más allá de la acción humana y «cada vez más los geólogos nos dan otras explicaciones de por qué cambia el clima». Además, ha apuntado que «la influencia que podemos ejercer los valencianos, no ya sólo los agricultores, en general las personas en Valencia, en España o en la Comunidad Europea es mínima comparado con lo que podrían hacer países que no están por la labor de cuidar» y «seguir las normas» medioambientales como China o la India. Por ello, ha asegurado que su formación defiende, «como no podía ser de otra manera, la conservación, la defensa de la naturaleza» y es partidaria de «cuidar» y del «aprovechamiento óptimo de los residuos». «Pero de ahí a a criticar a los agricultores y a los ganaderos, además de culpabilizarles, como están haciendo determinadas medidas del Pacto Verde Europeo, creemos que es absolutamente contraproducente y que no es esa la razón evidente del problema». El conseller ha afirmado que agricultores, ganaderos y pescadores están «dispuestos a apoyar medidas para defender estas condiciones» y son «los primeros ecologistas y verdaderamente defensores de lo verde», pero «es necesario que se implanten medidas para ayudarles y que no se les culpabilice de eso, porque son los que de verdad se ocupan de mantener esa naturaleza, son esos cinturones verdes alrededor de las ciudades y de nuestros pueblos». Protestas por el "medioambientalismo" de bruselas Aguirre ha señalado que las protestas de los agricultores están motivadas en que «Bruselas está basando las políticas que afectan al sector primario en una defensa a ultranza del medioambientalismo», «de manera que se intenta que en Europa no se apliquen determinados productos, que sea como un oasis verde, pero no les importa que fuera de Europa sí que se puedan aplicar esas materias activas». «Es tremendamente injusto», ha reprochado, antes de mostrarse partidario de que «se exijan las mismas condiciones» a países terceros en sus importaciones y se controlen las fronteras para que no lleguen plagas como el 'cotonet' de Sudáfrica. Ley de restauración de la naturaleza Por ejemplo, respecto a la nueva ley europea de restauración de la naturaleza y sus efectos en la agricultura valenciana, Aguirre ha aseverado que «puede suponer el fin también de la agricultura» y considera que puede ser «desastrosa» y «traer paro y abandono de tierras». «Es otra piedra más en el camino de los agricultores hacia su dignidad, hacia el poder salir adelante. Y creemos que es nefasta para los intereses del sector primario en general», ha advertido. Flexibilidad en los seguros agrarios Las organizaciones agrarias mayoritarias en la Comunitat Valenciana han advertido sobre las mermas en sus cosechas producidas por los efectos de las adversidades climáticas y la sequía y han reclamado que los seguros agrarios cubren a más agricultores. Preguntado sobre si se contemplan incrementos presupuestarios para aumentar esta protección, Aguirre ha resaltado que la Generalitat «es la que más aporta a Agroseguro de toda España, con mucha diferencia además» y «llegando al máximo del 70% de complemento en muchos de los cultivos donde lo piden», porque «es la forma mejor de ayudar al agricultor». En ese sentido, ha explicado que la Conselleria está intentando que Agroseguro «flexibilice» los requerimientos y las coberturas de los daños. Dada su «posición» como «la comunidad autónoma que más aporta» para rebajar la prima del seguro a los agricultores, cree que la administración valenciana «tiene que tener una fuerza suficiente como para que se nos escuche». «Indudablemente, estamos ahí, creo que es un trabajo que se está haciendo muy bien» y la Comunitat Valenciana «es la que más defiende a sus agricultores». El conseller ha explicado que el problema en cuanto a los seguros agrarios, para la Comunitat Valenciana y toda la agricultura española, es la subida de premias derivada de que haya «muchísimos partes» y «muchísimas indemnizaciones», a pesar de que la Generalitat aumente también sus aportaciones. Ayudas por la merma de cosechas Respecto a otra de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias, la puesta en marcha de un plan de choque con ayudas al sector, Aguirre ha indicado que en 2023 el actual gobierno se encontró unos presupuestos aprobados por el anterior gobierno en los que no se incluía «la posibilidad de poder ayudar a estos agricultores». La medida más importante, ha defendido Aguirre, es la activación del fondo de crisis de la PAC que hemos pedido al Ministerio, que hemos sido la primera comunidad en solicitar. Entendemos que el Ministerio debe aprobarlo para poder dar ese montante, sin olvidar a los sectores que el año pasado sí olvidó", ha reivindicado. En cualquier caso, ha afirmado que la Conselleria sí ha creado una línea para poder complementar las ayudas a los agricultores afectados ante esta situación «si se da, que es previsible que sí». "racionalidad" en los parques solares Por otro lado, respecto al desarrollo de proyectos de energías solares, Aguirre ha defendido que «hay que hacerlos compatibles» con la agricultura porque «lo que no se puede hacer es cargarnos las zonas más fértiles, más adecuadas con infraestructuras de riego, que muchas de ellas están subvencionadas por la propia administración», para instalar «macroproyectos», cuando «hay otras zonas que no tienen esas posibilidades de aprovechamiento agrícola». El conseller ha asegurado que existe un acuerdo en que se deben aprovechar las energías alternativas, pero ha puntualizado que «debe hacerse con racionalidad». «No podemos poner en las mejores zonas de huerta unos macroparques solares, que por una parte no favorecen el desarrollo de la agricultura, no favorecen el trabajo y son incompatibles con un turismo racional», ha remarcado. Frente a ello, Aguirre ha asegurado que dentro del Consell hay un trabajo coordinado para que no ocurran estos casos, pero «hay otros parques, precisamente los de mayor envergadura que vienen aprobados desde el Gobierno de la nación y son los que nos pueden traer problemas». Además, ha indicado que la Conselleria de Agricultura «intenta concienciar» al resto de consellerias y al Ejecutivo central sobre que «necesitamos la agricultura y esos espacios verdes y que no queremos que se conviertan en grandes parques de espejos».