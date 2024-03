CC.OO y UGT han calificado a Madrid como «un territorio hostil para las mujeres» porque «las estrategias de igualdad y contra la violencia de género están paralizadas» y han avisado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que «nadie callará a las mujeres».

Así lo han manifestado este viernes, con motivo del Día de la Mujer, la secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, y la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, en la concentración que han convocado en la plaza del Museo de Reina Sofía, donde se han reunido más de un centenar de personas.

Ambos sindicatos señalaron este jueves que el Ayuntamiento de Madrid pretendía «censurar» esta manifestación debido a que no había recibido la autorización para hacer ruido. Fuentes municipales han explicado a Europa Press que la parte acústica no había sido autorizada «por estar situada a menos de 150 metros de la Escuela de la Música y porque coincide en horario lectivo». «No pueden superar los límites de los niveles sonoros establecidos», han recalcado.

«Nos han negado la posibilidad de tener megafonía. Eso es impedir la libertad sindical, la libertad de expresión y la libertad de manifestación en un día tan importante. Nadie nos va a callar y nadie va a volver a invisibilizar a las mujeres», ha defendido López ante los medios de comunicación.

Tras no contar con esta autorización, CC.OO y UGT solicitaron una ubicación alternativa, pero han asegurado que «el Ayuntamiento ha rechazado esta propuesta por estar fuera de plazo». Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que para la concentración del año que viene «buscarán otras alternativas».

"no hay medios en madrid"

En cuanto a sus reivindicaciones, la secretaria general de UGT Madrid ha reclamado a Ayuso que «se garantice el aborto en los hospitales públicos de la región». «Es un derecho ya reconocido en la normativa y actualmente se está impidiendo a las mujeres madrileñas a acudir a los centros hospitalarios», ha aseverado.

Asimismo, Prieto ha apuntado que esta tarde, durante la manifestación por el 8M, repetirán el lema 'Sola y borracha quiero llegar a casa' porque «es la mayor expresión de libertad y porque las mujeres quieren sentirse seguras en las calles». También ha subrayado que seguirán trabajando para «cerrar todas las brechas de género con los Planes de Igualdad».

Por su parte, López ha definido a la Comunidad como «un territorio hostil para las mujeres porque están vulneradas y paralizadas las estrategias contra la violencia de género y los Planes de Igualdad entre mujeres y hombres».

«No hay recursos económicos. Es una región donde las mujeres tienen todavía el 75% del empleo parcial no voluntario, no deseado y no hay políticas específicas por parte del Ejecutivo autonómico para sacar a las mujeres de esta situación», ha lamentado.

Piden "libertad" para todas las mujeres

La secretaria general de CC.OO Madrid ha recalcado que «hasta que no haya libertad para todas las mujeres, no habrá libertad para nadie». En este sentido, ha mandado «un recuerdo cariñoso» para las mujeres palestinas, «que están sufriendo un genocidio y que no van a poder disfrutar ni conmemorar este 8 de marzo».

«Hemos trabajado durante muchísimos años para alcanzar las libertades y los derechos que tenemos. Ni la derecha ni la extrema derecha va a conseguir que las mujeres nos quedemos calladas, en casa o no reivindiquemos en nuestro día los derechos y los avances conseguidos y lo que nos queda», ha subrayado López.

En esta línea, Prieto ha recalcado que «el discurso negacionista de la ultraderecha va a tener en frente al sindicalismo feminista». «Han venido para eliminar estructuras que trabajaban por la igualdad o reducir a cero las ayudas», ha alertado.

Por estos motivos, la secretaria general de UGT ha aseverado que «hay que trabajar para tener más programas de prevención en violencia de género, más programas de coeducación y de igualdad y diversidad. »Vamos a seguir saliendo a las calles y trabajando para poder alzar la voz por una igualdad real y efectiva, no solo en la ley, sino también material en recursos", ha concluido.