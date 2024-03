Las diputaciones de Teruel, Cuenca y Soria renuevan su compromiso con sus patronales frente a la despoblación

Las Diputaciones Provinciales de Teruel, Cuenca y Soria, por un lado, y CEOE Teruel, CEOE CEPYME Cuenca y la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), por otro, han firmado este martes el convenio de colaboración mediante el que las administraciones provinciales seguirán apoyando las acciones que realizan las organizaciones empresariales en el marco del 'lobby' europeo de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) con el fin de luchar contra la despoblación.

Desde 2013, las patronales trabajan «de manera proactiva» a nivel nacional y europeo con el fin de impulsar medidas que contribuyan a hacer frente a los principales retos estructurales que afectan a las zonas poco pobladas de España, ha informado CEOE Cuenca.

Los resultados de esta labor han sido visibles a lo largo del último año con la consecución de las ayudas de Estado para el funcionamiento de las empresas de las tres provincias.

Sin embargo, todavía es necesario seguir trabajando para lograr más avances significativos en la lucha contra la despoblación, consolidando así el impacto positivo de las iniciativas de la Red SSPA y asegurando un futuro sostenible para las tres provincias escasamente pobladas de España.

En esta ocasión han firmado el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano y el Diputado de Reto Demográfico de la Diputación de Cuenca, Francisco Javier Cebrián, mientras que por parte empresarial han sellado este compromiso el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, el de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña y el miembro del Comité Ejecutivo de FOES, Samuel Moreno.

Con esta firma, las diputaciones provinciales atienden a las dificultades que atraviesan estos territorios y se comprometen a seguir apoyando las iniciativas que ponen en macha las organizaciones provinciales en sus territorios a través de la Red SSPA.

Declaraciones de los firmantes

El presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, ha expresado que las reclamaciones de las organizaciones empresariales son justas. «Ya nos gustaría que ese porcentaje de población necesario para no estar reivindicando lo que reivindicamos lo tuviéramos», ha añadido.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha destacado que «no tiene sentido que desde España se pida a la Unión Europea que se apliquen ayudas al funcionamiento y luego no se apliquen».

«No tiene sentido que hayamos detectado un problema y no le demos solución. No tiene sentido que pudiendo irnos a un 20 por ciento de subvención de los costes laborales nos quedamos en uno y medio o un dos por ciento», ha lamentado.

Por otro lado, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña ha resaltado la importancia de estos acuerdos y ha incidido en que «las Diputaciones son un apoyo fundamental», con las que siempre han tenido un permanente contacto y un trabajo común para encontrar soluciones a este problema.

«Tenemos claro todos que este será un trabajo a largo plazo, una dedicación constante y prolongada en el tiempo, pero para el que es importante que sepamos llegar a acuerdos y tengamos una estrategia consensuada y común, no me cabe duda de que, con una alineación institucional, a través del acuerdo y la unión de toda la sociedad, somos más fuertes», ha agregado.

Próxima reunión con la ministra elma sáiz en cuenca

Por su parte, el diputado de Reto Demográfico de la Diputación de Cuenca, Francisco Javier Cebrián, ha aprovechado la ocasión para anunciar una futura reunión en la capital conquense con la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Sáiz, tal y como le ha confirmado el diputado nacional por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo.

Esta reunión tendrá lugar en las próximas semanas con el objetivo de que «nos podamos sentar y llegar acuerdos para mejorar las políticas que son por y para la gente que es por los que estamos aquí».

En este punto, Cebrián también ha hecho hincapié en todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora de la mano de las organizaciones empresariales, los gobiernos regionales y el Gobierno de España; y ha comprometido el apoyo de la Diputación de Cuenca para seguir por esta senda.

Samuel Moreno, como miembro del Comité Ejecutivo de FOES, ha apostado por conseguir que estos territorios sean «atractivos para la inversión» para «romper ese círculo vicioso» de que «no vengo porque no hay y no hay porque no vengo».

Finalmente, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha expresado que estaban «reunidas las tres provincias con menor densidad de población de España», lo que ha considerado «significativo» al estar presentes las organizaciones empresariales, la «parte política» y una representación de los ayuntamientos de los tres territorios para luchar contra la «lacra» de la despoblación.