Sindicatos educativos se manifestarán el 11 de marzo "por unas oposiciones justas" en la Comunidad de Madrid

Los cuatro sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid --CSIF, CC.OO, UGT y ANPE--, junto con la Asociación Madrileña de Maestros de Audición y Lenguaje (AMMAL) han convocado para el próximo 11 de marzo una manifestación a las puertas de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, para reclamar unas «oposiciones justas» al cuerpo de maestros.

Según explican los convocantes, esta concentración (prevista para las 17.30 horas del lunes 11), viene motivada por los «cambios tan drásticos no consensuados ni pactados» por la Consejería de Educación con los sindicatos y que implican «la propuesta de un examen no acogido a la realidad docente de los profesionales en los centros educativos», subrayan.

En concreto, precisan que la Dirección General de Ordenación Académica de la Consejería de Educación, responsable de la organización de las oposiciones, ha realizado estas modificaciones en un proceso que «afecta de manera especial» a los docentes de Educación Infantil, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

La situación también se podría ver afectada, puntualiza el sindicato CSIF en un comunicado, por «la amenaza de un recurso» tanto de alzada como en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que «podría significar la paralización de las oposiciones con los consecuentes efectos colaterales que la suspensión de un proceso selectivo conllevaría».

Cc.oo pedirá medidas cautelares al tsjm

Precisamente otro de los sindicatos, la Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid, ha anunciado en sus redes sociales que está preparando la interposición de un recurso, aunque no de alzada, ante el TSJM por procedimiento abreviado contra la convocatoria de estas oposiciones y solicitará medidas cautelares.

Tal como señalan, con la presentación de la medida cautelar están «anticipando la demanda» dado que el proceso de oposición «se celebra en junio», precisa.

No obstante, CC.OO ha descartado el empleo del recurso de alzada porque «resulta inverosímil» que la Administración «auto anule una convocatoria de oposiciones» y pasará, auguran, «a ser materia judicial dentro de 3 ó 4 años».

CSIF recuerda, al hilo de esto, que a 31 de diciembre de 2024 el proceso de estabilización en maestros «debe estar concluido» o, de lo contrario, «todas las plazas no ejecutadas se perderán». «Además, es posible que todas estas plazas de estabilización desparezcan para siempre y eso es algo que se debe reclamar a la Consejería de Educación con el fin de que no que no suceda», añade el sindicato.