La Junta alega "debilidades" en el indulto de Griñán por no haber arrepentimiento y no devolución de lo defraudado

La Junta de Andalucía registra este martes un escrito en la Audiencia Provincial de Sevilla en el que alega «debilidades» en la petición de indulto presentada por el ex presidente socialista José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por malversación en el «procedimiento específico» de financiación de los ERE fraudulentos financiados con fondos autonómicos. En su escrito, la Administración autonómica argumenta que esta medida de gracia no está justifica porque «no se aprecia arrepentimiento» y porque «no se ha devuelto lo defraudado», en torno a 680 millones de euros.

Así lo ha anunciado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, en la que ha aclarado que la Junta de Andalucía no se posiciona sobre el indulto porque no quiere hacer de esta cuestión «un arma política». «Hay debilidades en la petición», ha remarcado José Antonio Nieto, en alusión a que no hay arrepentimiento ni devolución de las cantidades defraudadas. Hasta la fecha, la Junta ha iniciado la reclamación de 70 millones de euros, un 10% del total, gracias a que en las sentencias firmes que se han dictado se está garantizando que la Junta pueda reclamar la devolución.

En este punto, sin embargo, el consejero de Justicia se ha mostrado «pesimista» con respecto a poder recuperar gran parte de lo defraudado ya que muchos de los encausados se están declarando insolventes, entre otras cuestiones. Nieto ha reconocido «entender» el recurso de súplica presentado por la defensa de Griñán contra la providencia en la que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla solicita a la Junta de Andalucía que informe sobre las peticiones de indulto de los ocho condenados a cárcel por este asunto sobre las cuales debe pronunciarse esta instancia judicial ante el Ministerio de Justicia, entre ellas la de Griñán, una pena actualmente suspendida merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal.

En ese recurso, se esgrime la situación médica «grave» del expresidente de la Junta pero, como ha explicado el consejero de Justicia, una situación que «sufren otros condenados». En concreto, el recurso de súplica se dirige contra la providencia en la que la Sección Primera expone que «dada cuenta del informe del Ministerio Fiscal, únase a los autos de su razón y dese traslado por tres días al letrado de la Junta de Andalucía, como única parte perjudicada, para que emita su parecer sobre la petición de indulto».

Frente a ello, la defensa de Griñán habría alegado que ni la Junta de Andalucía es parte en estas actuaciones en cuestión ni la pena de cárcel impuesta al expresidente andaluz incluye perjuicio ni condena por responsabilidad civil, con lo que la representación del expresidente advierte de que no pesan perjudicados en estas actuaciones concretas. Por eso, la representación de José Antonio Griñán solicita en su recurso de súplica dejar sin efecto la mencionada providencia de la Audiencia. En el caso de Griñán, el pasado mes de junio de 2023, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla acordaba suspender durante cinco años su entrada en prisión merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal.