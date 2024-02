El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre 'Tsunami Democràtic' «no hay nadie que tenga la defensa más asegurada que Puigdemont».

Lo ha dicho en una entrevista de este miércoles en Rac1 recogida por Europa Press después de que este martes la junta de fiscales de la sección primera de lo penal del Tribunal Supremo (TS) decidiese tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo al considerar que se debe investigar al expresidente por terrorismo.

«A mí me preocupan las otras 70 personas» implicadas en el caso, ha apuntado Boye, que ha sostenido que no existe soporte legal para que los fiscales rechazasen el informe de Redondo y ha pedido no perder el norte, en sus palabras.

Wagensberg

Al preguntársele por la orden de García Castellón de localizar al diputado de ERC en el Parlament, Ruben Wagensberg, tras instalarse en Suiza (Ginebra), Boye lo ha considerado «lawfare» al estar basado en los medios de comunicación, por lo que ha cuestionado que el Estado tenga de gastarse recursos públicos en ello.

De hecho, ha afirmado que la mayor parte de la causa está construida en base a los medios de comunicación: «Esto es un típico caso de lawfare. Yo creo que la justicia no debe actuar así».

Wagensberg se trasladó a la capital suiza el miércoles pasado para preparar su defensa política y jurídica después de que su vinculación a 'Tsunami Democràtic' le causase diversos «problemas de ansiedad».