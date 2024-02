El Consell pone en marcha el proyecto para soterrar las vías en Alfafar y pedirá al Gobierno que lo integre en los PGE

El Gobierno valenciano ha puesto en marcha el proyecto para soterrar las vías en Alfafar (Valencia), según ha avanzado este martes el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha indicado que pedirá una reunión «urgente» con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedirle que integre las obras en los Presupuestos Generales del Estado (PGE): «Ya no hay excusa».

Mazón se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de asistir a la presentación de la nueva marca que integra el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), y la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), en relación con una reunión que ha mantenido con la plataforma para el soterramiento de las vías en Alfafar, Benetússer y Sedaví.

Al respecto, Mazón ha explicado: «Hemos cumplido con nuestra obligación y, aunque no tenemos competencia para hacerlo ni son recursos que nos corresponden a nosotros, hemos actualizado, avanzado, renovado y puesto en marcha el proyecto para el soterramiento de las vías en este punto negro».

Y ha agregado: «Mientras el Gobierno de España sigue abordando pasos subterráneos necesarios en otras partes de España, nosotros seguimos aquí durmiendo el sueño de los justos y no puede ser». Por tanto, ha avanzado que este proyecto que ha abordado la Conselleria «en un plazo exprés», lo van a poner a disposición del ministro.

«Voy a pedir una reunión urgente con el ministro Óscar Puente para trasladarle que ya no hay ninguna excusa para no integrar en los PGE el proyecto de soterramiento de Alfafar, ese punto negro que, sin ir más lejos, a las puertas de la pasada Navidad nos costó la cuarta víctima mortal en el año 2023 y no puede seguir así».

Por ello, Mazón ha pedido la «máxima colaboración, la máxima implicación y la máxima presión» por parte de los diputados y de los partidos de todos los colores políticos en la Comunitat en este asunto.

Y ha insistido: «Ya no hay excusa, ya hay un proyecto, ya lo ha asumido la Generalitat Valenciana y cuenta con la coordinación y con el apoyo de la plataforma, con los afectados y, sobretodo, con la necesidad y con la urgencia que tenemos para solucionar esta cuestión».