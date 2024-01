El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este lunes que la Junta de Andalucía apruebe el decreto de apartamentos turísticos que permite a los ayuntamientos su limitación. Es más, ha asegurado que le «alegra» esa aprobación, ya que «es tema que estaba esperándose desde hace meses y era bueno que tuviéramos ya un marco legal donde podamos hacer unas decisiones que no puedan ser recurridas ni por unos ni por otros».

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre qué tiene previsto hacer el Ayuntamiento, ha incidido en conocer «en detalle» el decreto; «veremos el margen de actuación, pero espero que podamos regular en cuanto a frenar la creación de viviendas turísticas en las zonas que estén saturadas».

«Vamos a ver el decreto si define la saturación», ha continuado y ha añadido que, «por pura lógica, diría que en una zona, en unos barrios donde más de la mitad ya, o a partir de la mitad, se convierte en viviendas turísticas lo entendemos como saturación, pero vamos a ver qué es lo que se plantea en esta cuestión».

También ha aludido a la calidad, que «es un objetivo que debemos tener». Al respecto, ha recordado que desde el Consistorio «venimos trabajando en el tema de sonómetros, que ya de una forma hay de iniciativa de los propietarios de viviendas turísticas».

Ha añadido, que, según los datos que se tienen, «es que la mayor parte son un propietario, una vivienda, o una vivienda, un propietario, no que un propietario tenga muchas viviendas turísticas, lo cual es bueno también saberlo».

No obstante, ha insistido en que «siempre haya calidad, que no haya molestia a los vecinos» y se verá «si el decreto permite la regulación también dentro de las comunidades», aunque, ha continuado, «la propia ley de viviendas permite ya establecer que una comunidad propietaria establezca que no exista ninguna, por ejemplo, o que exista cierta limitación», pero «ver si sobre ese tema se puede precisar más; pero el decreto nos lo dirá, qué es lo que podemos hacer».

Por su parte, el concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, también ha sido cuestionado sobre este decreto, del que ha dicho «lo esperamos como agua de mayo» y ha agregado que «lo queremos conocer», ya que «me consta que ha variado del inicial al final».

«En el momento que tengamos el definitivo veremos si que lo que tenemos pensado o no se puede acoplar o no acoplar al respecto», ha añadido.

Ha explicado, entre otros aspectos, que le gusta que «por lo que nos ha dicho la secretaria general de Turismo, que en el propio decreto va a venir delimitado en función de los metros cuadrados las personas que pueden estar, se pueden encontrar en ese apartamento turístico, vivienda turística» y «creo que es algo muy interesante».

Florido, por otro lado, ha agregado que «en el aspecto de turismo queremos ir por la vía de la excelencia» y ha insistido, asimismo, en leer el decreto como queda finalmente para «tener una idea más y cada vez de lo que podemos o no podemos hacer».