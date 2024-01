El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha enviado una carta a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, para que convoque «con la mayor brevedad posible» una reunión presencial de la Conferencia Sectorial para abordar, entre otras cuestiones, «las incongruencias» del plan de refuerzo de Matemáticas y Comprensión Lectora, así como las directrices sobre el uso de teléfonos móviles en las aulas.

El representante del gobierno valenciano urge a convocar el encuentro «ante la necesidad de analizar la situación educativa a nivel nacional y los efectos que está teniendo la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) en el sistema».

Según explican desde la Generalitat, «en las últimas semanas, el Ministerio está programando actuaciones, como el plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora, que deberían articularse como un programa de cooperación territorial, por lo que desde Educación se considera que antes deben tratarse en la Conferencia Sectorial para tratar conjuntamente objetivos y financiación».

Además, para la administración autonómica, este plan de refuerzo presenta «incongruencias con la LOMLOE y establece acciones que no tienen sentido como el refuerzo durante los meses de verano, cuando los alumnos de educación obligatoria no tienen posibilidad de recuperar las asignaturas después, ya que no existe convocatoria extraordinaria en julio o septiembre».

Por otra parte, ante el anuncio del uso de los teléfonos móviles en las aulas, desde Educación se señala que es un tema que «también debería tratarse en la Conferencia Sectorial de Educación para que las comunidades autónomas puedan realizar sus aportaciones, ya que estas últimas tienen las competencias para regular la convivencia escolar».