Un grupo de investigación de la Universitat de València --integrado por Carmen Armero, Francisco Palmí y Gabriel Calvo, del Departamento de Estadística e investigación Operativa de la Universitat de València; y por Virgilio Gómez Rubio, del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Castilla-La Mancha-- participa en el proyecto 'Bertha', que pretende desarrollar un modelo de comportamiento del conductor escalable y probabilístico que será clave para conseguir vehículos autónomos más seguros y con un comportamiento parecido al de los humanos, aumentando así su aceptación social.

El grupo de la Universitat de València (UV) se encargará de diseñar la parte del modelo de comportamiento del conductor utilizando el cálculo de probabilidades, informa la institución académica en un comunicado.

Esencialmente, el modelo probabilístico tendrá en cuenta las características de los conductores y conductoras (como por ejemplo la edad, sexo, años de conducción, etc), el entorno (tiempo atmosférico, densidad del tráfico, etc.) y otras variables relevantes para modelizar la forma de conducción.

La herramienta utilizada serán las redes bayesianas porque permiten establecer relaciones de dependencia entre las diferentes variables y determinar la respuesta durante la conducción en función de sus características. De este modo, se establecerán diferentes perfiles de conductor (por ejemplo, muy agresivo o muy cauto) y se modelizarán las probabilidades de respuesta de una o de otra manera a las maniobras durante la conducción. Estos perfiles podrán ser incorporados a los simuladores para desarrollar entornos de conducción que se parecen mucho más a la realidad de los que existen actualmente.

Los resultados del proyecto estarán disponibles para el mundo académico y la industria a través de un hub de datos de código abierto y también se implementarán en 'Carla', un simulador de conducción autónoma de código abierto.

El proyecto Horizon Europa Bertha arrancó a finales de 2023 en Valencia y ha recibido 7.981.799,50 euros de la Comisión Europea para desarrollar este modelo de comportamiento de conducción.

La necesidad de un modelo de comportamiento del conductor en la industria de la Movilidad Conectada, Cooperativa y Automatizada presenta importantes oportunidades para la Unión Europea. Sin embargo, su despliegue requiere nuevas herramientas que permiten el diseño y análisis de componentes de vehículos autónomos, junto con su validación digital, y un lenguaje común entre proveedores y fabricantes.

Una de las deficiencias aparece por la falta de un modelo de comportamiento del conductor validado y con base científica que cubra los aspectos del desempeño de la conducción humana, que permita comprender y probar la interacción de los vehículos autónomos conectados (CAB) con otros automóviles de un modo más seguro y predecible desde una perspectiva humana.

Por lo tanto, el modelo que ahora se trabaja podría garantizar la validación digital de los componentes de los vehículos autónomos y, si se incorpora en el software de las ECU (Engine Control Unido, el 'cerebro' de un vehículo), podría generar una respuesta más humana de estos vehículos, aumentando así su aceptación.

Para cubrir esta necesidad, el proyecto Bertha desarrollará este modelo de comportamiento del conductor (DBM) basado principalmente en Redes bayesianas.

Comportamiento similar al humano

Bertha también desarrollará una metodología que compartirá el modelo con la comunidad científica para facilitar su crecimiento. Además, sus resultados incluirán un conjunto de demostradores interrelacionados para mostrar el enfoque DBM como referencia para diseñar un comportamiento similar al humano, fácilmente predecible y aceptable de funciones de conducción automatizada en escenarios de tráfico mixto.

El consorcio del Proyecto Bertha está formado por 14 socios de 6 países diferentes, coordinados por el Instituto de Biomecánica de València (IBV).

Los socios de este proyecto son la Universitat de València (ES), el Instituto Vedecom (FR), Université Gustave Eiffel (FR), German Research Center for Artificial Intelligence (DE), Computer Vision Center (ES), Altran Deutschland (DE), Continental automotive France (FR), CIDAUT Foundation (ES), Austrian Institute of Technology (AT), Europcar International (FR), FI Group (PT), Panasonic automotive Systems Europe (DE) and the Korea Transporte Institute (KOTI).