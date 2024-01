La sala Azkena de Bilbao acoge este jueves un doble cartel con la presencia de las bandas de rock primitivo mezclado con sonido garage y soul The Woggles y Barrence Whitfield and The Savages. La cita forma parte de la gira por el 15 aniversario de la creación del sello FOLC Records y el concierto dará comienzo a las 20.30 horas.

Esta gira conjunta de ambas formaciones, organizada por FOLC Records (acrónimo de Friends Of Los Chicos) sello ligado a la banda del mismo nombre, recala en la capital vizcaína dentro de un tour estatal de 10 fechas iniciado el pasado 17 de enero en Madrid y que, tras pasar por Bilbao, finalizará este viernes en Zaragoza y el sábado en Castellón. Barrence Whitfield & the Savages se crearon en Boston a mediados de los años 80 con una propuesta escénica de rock festivo fusionado con soul primitivo. Tras media docena de discos, el grupo se separó a principios de los 90, momento en que Whitlfield inició varios proyectos en solitario, incluidos dos discos grabados en Euskadi junto a Xabi, de Señor No, y el navarro Petti. Durante aquella primera etapa, y junto con Peter Greenberg (The Lyres, DMZ) y Phil Lenker, lanzaron varios discos con Whitfield como principal foco en directo, vocalista considerado uno de los últimos 'aulladores' del R&R, en la línea de 'shouters' del género como Little Richard, Don Covay, Arthur Alexander o Solomon Burke. El grupo regresó a los escenarios en 2011 con dos nuevos integrantes en sus filas, Andy Jo a la batería y Tom Quartulli al saxo, y volvieron a girar con bandas de referencia como The Sonics y publicaron un nuevo trabajo en estudio, Savage Kings (2013). Diez años después de su regreso, el grupo ha publicado en septiembre de 2023 su último hasta disco hasta la fecha, 'Glory', grabado en Valencia y producido por Mike Mariconda, y que se presenta en esta gira con una formación integrada por los miembros originales Barrence Whitfield, Peter Greenberg y Phil Lenker junto con Andy Jody y Tom Quartulli, que llevan en la banda doce años, y Spencer Evoy, de MFC Chicken, al saxo barítono. Abrirán la velada la banda de garage rock The Woggles, veteranos de la escena americana fundados en 1987 con su todavía líder y cantante al frente 'The Professor' Mighty Manfred. La primera formación se mantuvo activa hasta 2003 cuando se vio sacudida por la muerte de su guitarra solista George Holton 'Montague' por una diabetes. No fue la única tragedia a la que se ha tenido que sobreponer el grupo, puesto que su también guitarrista Jeff Walls, de Guadalcanal Diary, desde principios de los noventa, falleció asimismo en 2019. The Woggles recalan ahora en esta gira con una formación que cuenta con dos nuevos guitarras, Graham Day (The Prisoners, The Prime Movers, Solar Flares, Thee Mighty Caesars) y Shane Pringle (Tiger! Tiger!, Bad Spell), que también se encarga del saxofón. La banda continúa contando con la sección rítmica del bajista Buzz Hagstrom y el baterista Dan Elektro, ambos también miembros de los salvajes ingleses Graham Day & The Gaolers. «La banda no es tanto una institución como una forma de vida», dice el líder «The Professor» Mighty Manfred quien ha declarado que «The Woggles beben de sus numerosos afluentes, desde el rock and roll más primitivo y el R&B hasta el garage rock de los 60, la invasión británica, el soul de los 60 y más» ha dicho Manfred. En los últimos tiempos les apadrina desde 2012 el guitarrista de la E Street Band, Steve Van Zandt, quien les ha fichado para su sello Wicked Records, donde viene publicando sus últimos trabajos.