Juristes intentará que la enmienda del derecho civil valenciano se apruebe en el Senado y llama al PP a apoyarla

La Associació de Juristes Valencians (AJV) intentará que el Senado apruebe su enmienda a la modificación de la Constitución para permitir la recuperación del derecho civil valenciano tras la «actitud muy restrictiva de la participación política» de la Mesa del Congreso, que impidió tramitarla.

Además, su presidente, José-Ramon Chirivella ha realizado una «llamada de atención» al PP, que gobierna las mayores instituciones valencianas y tiene mayoría en el Senado a posicionarse a favor de esta reivindicación y apoyar su tramitación en las cámaras generales. Así, en una rueda de prensa ofrecida este viernes ha recordado que Les Corts vienen planteando desde hace ya cuatro años.

«Me molesta que representantes políticos importantes de nuestra Comunitat hayan cuestionado el momento político para acometer esta iniciativa, cuando en realidad tenían que haberla liderado precisamente ellos, tanto el expresidente Puig como, en mi opinión, el presidente Mazón. O sea que PP y el PSOE son responsables de este aplazamiento», ha subrayado Chirivella.

Ahora, esperan que la enmienda llegue al Senado --también a través del representante de Compromís, Enric Morera en este caso-- y en la Cámara Alta se pueda debatir: «El próximo miércoles veremos si nos han querido escuchar en Madrid los partidos políticos importantes, el Partido Popular y el Partido Socialista, y si tienen en cuenta que los valencianos también somos españoles».

«Tenemos los mismos derechos que nos corresponden con el Estatuto y al final si se toma una decisión contraria estará enmendando claramente el contenido de nuestro autogobierno», ha subrayado. Chirivella también ha insistido en diferenciar esta enmienda de las «oportunistas» que, a su juicio, presentó el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

En este sentido, ha subrayado que la enmienda valenciana está planteada cuatro años antes. «Lo lógico era, por economía procesal, dar respuesta a estos problemas. Si cada vez que se inicia un procedimiento de reforma constitucional lo vamos haciendo por goteo, creo que esto es absolutamente ineficiente», ha manifestado.

Reunión con feijóo y ayuntamientos

Por todo ello, ha emplazado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «gran conocedor del derecho civil de su tierra, a que reciba a interlocutores valencianos para traer esta cuestión», y «resolver este tema antes de que el próximo jueves nos den un portazo a las aspiraciones valencianas en este tema».

Igualmente, la asociación pedirá a todos los consistorios valencianos que se concentren «con el Estatut y la Constitución» a las puertas del edificio del ayuntamiento en favor de esta reivindicación.

Por otra parte, en la rueda de prensa han participado también la secretaria general de CCOO PV, Ana García; y el exconseller de Hacienda Vicent Soler. García ha subrayado que es «decepcionante» que no saliera adelante la enmienda en el Congreso.

«Creemos que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están vulnerando los derechos que tiene el pueblo valenciano al no permitir ni siquiera que esa enmienda que se ha presentado se pudiera debatir y se pudiera explicar el contenido y lo que necesitamos», ha subrayado García.

Y ha agregado: «Hemos visto que el Partido Popular y el Partido Socialista en este caso han llegado a un acuerdo. Esperemos que también lo consigan para corregir esta injusticia y que también lleguen a un acuerdo para corregir la infrafinanciación que vivimos en nuestra comunidad autónoma. Porque han demostrado que tanto la derecha como la izquierda, cuando quieren, pueden».

"esta sociedad hace 200 años que no cuenta en españa"

Por su parte, el exconseller de Hacienda socialista Vicent Soler ha subrayado que «esta sociedad hace 200 años que no cuenta en España» y que «a lo mejor habría que hacer una reflexión». «Es verdad que en estos 20 años se ha hecho una recuperación del tiempo perdido bastante acelerada. Yo he estado ahí y lo he visto, tengo edad y sé lo que pasaba hace 30 o 40 años, que no existíamos prácticamente. Se ha recuperado, pero yo creo que se ha de dar un paso», ha añadido.

Respecto a la no aprobación de la enmienda, Soler ha considerado que hay dos posiciones respecto a la Constitución: las «minimalistas respecto a las reformas, de aquellos que entienden que la Constitución es un texto de máximos e incluso una camisa de fuerza, y otros que vieron votar la Constitución y lo hicieron sabedores de cómo se redactaba el texto, de que necesitaba reformas y que, además, el mundo ha cambiado muchísimo».

«Ayer se vio que sí que es posible» modificar la Carta Magna, ha señalado, y ha remarcado que se está planteando una reivindicación en la que hay «consenso» en la sociedad valenciana: «Estamos planteando es exactamente lo mismo respecto de un tema en el que estamos todos, excepto el que no está nunca, que es Vox. No entiendo por qué esta diferencia, en absoluto, sino es el pánico que tienen algunos a entrar en la lógica de la reforma constitucional».