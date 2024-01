Alcaldesa de Alcalá teme que el Gobierno busque convertir en definitivo el recurso donde han ubicado a 1.231 migrantes

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha deslizado que teme que el Gobierno central convierta en un recurso definitivo para migrantes el acuartelamiento Primo de Rivera del municipio, donde ahora mismo hay instalados 1.231 de ellos procedentes de las Islas Canarias.

«Siguen sin decirnos hasta cuánto tiempo va a durar esto. Nos dicen que mientras que haya un problema migratorio pero, ¿eso qué significa? ¿Vamos a tener un CIE en la ciudad de Alcalá de Henares?», ha preguntado la regidora en una entrevista concedida a Europa Press.

Piquet ha detallado que en un primer momento les dijeron que sería hasta marzo, luego mayo y ahora han descubierto «a través de los medios de comunicación» que van a realizar obras para la climatización del acuartelamiento. «Todo parece que va a ser más definitivo que temporal, pero insisto, seguimos sin tener ninguna noticia», ha apuntado.

El Consejo de Ministros ha autorizado la ampliación de la declaración de emergencia relativa a las obras en los acuartelamientos General Arteaga, en Madrid, y Primo de Rivera, en Alcalá de Henares, donde se invertirán 878.027,48 euros para la ampliación de las obras, destinados al suministro de equipamiento de climatización de los centros de datos. Ya en noviembre el Gobierno aprobó una partida de 1,5 millones de euros para las obras de acondicionamiento de estos dos cuarteles que acogen a miles de migrantes.

Reclama un plan general y asistencia sanitaria

La alcaldesa ha criticado que no ha habido «ninguna coordinación» con el Ejecutivo central para la llegada de estos migrantes y ni siquiera se les ha trasladado «información alguna». «No hay ningún plan del Gobierno. No hay fecha de fin. No hay ninguna interlocución», ha censurado, para a renglón seguido indicar que ni siquiera se les permite «visitar el acuartelamiento» para ver en qué condiciones están los migrantes, por los que también se han «preocupado».

El dato de ocupación, que les llegan a través de la ONG que trabaja con ellos, se sitúa en 1.231, «rozando la capacidad máxima que es de 1.260». Se trata de un número que «fluctúa» porque a lo mejor un día «desaparecen 20 o 30 personas», pero se desconoce «dónde van» y «qué pasa con ellos».

La regidora ha hecho hincapié en que en un principio, en la única comunicación que mantuvieron entre administraciones, les aseguraron que no iban a llegar menores migrantes pero hay casi 300 que «han verbalizado serlo» así como que iba a haber un recurso sanitario en el centro pero, por ahora, según ha trasladado, no es así y acuden al Hospital de Alcalá de Henares.

«Algunos se pelean dentro del acuartelamiento y el castigo que les impone el Gobierno de España es expulsarles sin recursos, sin otro sitio donde ir, sin nada», ha denunciado Piquet a continuación.

Afea la falta de gestión del Gobierno y de la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y considera que la situación actual dista mucho de lo que puede plantearse en el marco de un plan de migraciones. Para la alcaldesa, «debería haber una lealtad» y un «diálogo institucional».