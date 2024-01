Se veían en un «momento muy dulce» y pensaron que les tocaba «amplificar su éxito»: la banda Mantra sacó a mitad de 2023 su primer disco «Epicentro» y pocos meses más tarde se presentan al Benidorm Fest con «Me Vas a Ver», una canción nueva con la que ya han superado las 600.000 escuchas en Spotify: «Creemos que Benidorm Fest es una plataforma a la que ir cuando estás en un buen momento».

Mantra es un «grupo vocal» y una «mixband»: son Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg, «tres artistas muy distintos, tres colegas que hacían música» porque les divertía, y acabaron formando un grupo, han contado en una entrevista con Europa Press.

Entre los tres explican que acuden a esta tercera edición del festival alicantino «desde el mayor de los respetos» y que valoran «la oportunidad que te da el festival, sobre todo para amplificar una cosa que ya estaba empezando a ser un éxito».

«El Benidorm Fest y los programas de televisión los puedes afrontar desde diferentes perspectivas: puedes ir a relanzar tu carrera, a lanzarla desde el principio porque es tu debut o en nuestro caso, ha sido ir en un momento muy bueno en el que estamos creciendo y buscamos amplificarnos», han agregado.

De hecho, han explicado: «No lo hemos visto en ningún momento como un riesgo, no hemos dicho: 'Esto nos va a venir mal', para nada. Hemos pensado: 'Esto solo puede sumar'», han explicado. De hecho, Pérez ha remarcado: «No hace falta que sea una especie de palanca o de algo mágico que te cambie la carrera de un momento muy pequeño a uno muy grande, que también puede ser. Pero sentíamos que era algo importante para los artistas más consolidados o que están en proceso de consolidarse como nosotros. Lo vemos como una oportunidad mayor aún».

Otra de las cuestiones que también les ha supuesto el Benidorm Fest es un cambio en su manera de sacar música: «Nosotros teníamos la costumbre, prácticamente, de tal cual están las cosas, sacar una canción cada mes y medio o así, y esto nos está dando ese tiempo para realmente poder prepararlo bien», ha detallado Weinsberg, aunque también ha admitido que están aprovechando los huecos que tienen para escribir canciones y preparar lo que viene.

"hago 'chas' y me voy de tu lado"

Su canción del Benidorm Fest, «Me Vas a Ver» es una indirecta bastante explícita a las exparejas que «es posible que esté inspirada en hechos reales». «Cuando te encuentras con tu ex, creo que todo el mundo queremos que pase cuando estás mejor, incluso si te puede ver súper guapo o con alguien súper guapo, mejor aún», comenta Marco.

«No sé que haces aquí, si me voy a ir. Hago 'chas' y me voy de tu lado. Y es que ya no, ya perdiste el encanto, tú no eras para tanto», dice la letra. «La verdad es que es una canción que estamos disfrutando mucho, preparándola en todas sus variantes, en la puesta en escena, en el vestuario, los arreglos, es algo que estamos disfrutando al 100%».

Conscientes de que con la canción que se va al Benidorm Fest e incluso a Eurovisión se les podrá relacionar toda la vida: «Que dure todo lo que tenga que durar», señalan. «Es importante que nos guste la canción y que nosotros vayamos cómodos, porque si esto tiene que pasar a la historia, tendrá que ser con una canción que nos encante, que es el caso. Y ya si llega a Suecia, pues lo daremos todo», han explicado.

«Eurovisión es algo tan importante que en tu país, quedas para toda la vida, tu nombre va a estar siempre, te van a llamar todos los años para un montón de cosas y vas a pasar a formar parte de la historia de tu país. Entonces, estamos pensando que bueno, primero a Benidorm y ya verá la gente», subraya Marco.

"hay mucha psicología detrás del benidorm fest"

No es la primera vez que Carlos Marco está relacionado con el Benidorm Fest: en las dos anteriores ediciones ha trabajado en los equipos de Xeinn, en 2022, y Aritz, en 2023. Pero esta es su primera vez como cantante. «Yo siempre he llevado artistas como compositor y ahora estoy encima del escenario, y mis preocupaciones son otras, realmente».

«Ya no estoy preocupado por que otra persona esté cómoda y esté bien. Hay mucha psicología detrás del Benidorm Fest y de cualquier actuación de esta magnitud. Y ahora este año, la psicología se me aplica a mí», ha explicado.

Y es que, según explica, «para cualquier artista, las oportunidades que te dan, desde llevarnos a los Grammys hasta toda la promoción que estamos haciendo, es brutal». «Evidentemente me gusta más esto pporque al final soy el cantante», reconoce.

Pero también ha admitido que en las dos ediciones anteriores no había «tenido ese gusanillo». «Pero ahora que lo estoy viviendo digo: 'lo tenía que haber hecho antes'», bromea.

"un hueco que ahora no existe"

La diferencia para Marco con los otros dos años es su participación como parte de un grupo. Con Mantra lleva sacando música varios años: «Es un proyecto vocal, las protagonistas son las tres voces y las armonías que hacemos, y creo se ve mucho en las canciones», explica. «Nos pasa una cosa y es que llega un momento en el que cuando cantamos los tres, suena a Mantra», añade Weinsberg.

«Independientemente de la canción que sea, cuando estamos los tres haciendo armonías suena a una cosa concreta y eso es el mantra. Creemos que eso es lo guay, poder tener esa señal de identidad y mostrar la diferencia», han señalado.

Así, explican: «No somos ni un solista, ni una 'girl band', ni una 'boy band', somos una 'mix band'. Rellenamos un huevo que ahora imsmo no existe en España. Sí ha habido grupos mixtos, pero hace muchos años que no, y estamos aquí para decir: 'Oye, este hueco estaba aquí, y aquí está Mantra'».