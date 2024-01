Aragón se promocionará en FITUR y Madrid Fusión uniendo naturaleza y alimentación

Los Departamentos de Medio Ambiente y Turismo, y de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón presentarán la oferta de turismo gastronómico, uniendo naturaleza y alimentación, en las próximas ediciones de FITUR y Madrid Fusión, del 24 al 28 de enero y del 29 al día 31. Han presentado los eventos en rueda de prensa los consejeros del área, Manuel Blasco y Ángel Samper, el director general de Turismo, Jorge Moncada, y el consultor de gastronomía y agroalimentación Juan Barbacil.

«Lo que nos reúne es la gastronomía aragonesa», ha indicado Blasco, subrayando que «para el Gobierno de Aragón, el turismo y la gastronomía son dos sectores estratégicos de la economía aragonesa porque afectan al turismo, a la hostelería, al sector primario, a la agroalimentación, son imprescindibles para mantener la población porque lo que se cría o cultiva en el campo aragonés se consume en las ciudades» y, además, «cohesiona las tres provincias».

Blasco ha comentado: «Si uno va a una comarca excelente pero no come bien, no vuelve y no lo recomienda, pero si no le gusta el sitio pero come bien, lo recomienda».

El consejero de Turismo ha abogado por aumentar el PIB del sector, promoviendo la actividad económica en relación al turismo, y también por incrementar la colaboración entre las instituciones, de manera que en esta edición de FITUR se sumarán las tres diputaciones provinciales, los principales ayuntamientos y las comarcas. «Seguro que nos saldrá mejor», ha dicho.

El consejero ha recordado que el Ejecutivo cuenta con 26 planes de sostenibilidad turística en desarrollo, que afectan a 12 ayuntamientos, 13 comarcas y una mancomunidad, que suman una inversión de 85,5 millones de euros.

Ángel Samper ha considerado que FITUR «es una oportunidad excepcional» para realzar la agroalimentación aragonesa, señalando que «detrás de cada bocado está la acción de los agricultores, los ganaderos y los habitantes del territorio».

Stand de aragón

Jorge Moncada ha apuntado que el lema del evento es 'Aragón: Mil sabores y un destino'. Se centrará en los mercados americanos, de Colombia, Chile, México, Argentina y Miami, y el stand de la Comunidad Autónoma se ubicará en el Pabellón 7 de IFEMA, sobre 503 metros cuadrados de suelo y cien más en una segunda planta. El Gobierno de Aragón destinará 358.000 euros a FITUR y 149.000 a Madrid Fusión.

El stand de Aragón se ambientará en la naturaleza y la gastronomía, con jardines verticales con frutas y hojas de olivo y almendro en una isla aérea. La zona frontal del stand será «dinámica, polivalente y diáfana» y servirá para realizar presentaciones de productos turísticos y animaciones teatraliziadas.

También habrá en el stand una tarima con un 'video-wall' y una isla central de cinco metros cuadrados para realizar 'show coocking', con un total de 16 cocineros con estrellas Michelín, así como actuaciones de DJ.

En Madrid Fusión, habrá un stand de cien metros cuadrados y el cocinero altoaragonés Raúl Bernal realizará un 'show coocking'. Estará presente la figura de Francisco de Goya y se presentará el Plan Pirineos.

Juan Barbacil ha recordado que la Comunidad Autónoma asiste a FITUR desde hace más de 20 años y que en esta edición se presentará un libro sobre legumbres de alta montaña. Por otra parte, ha avanzado que los días 10 y 11 de marzo la Asociación Europea de Cocineros celebrará su encuentro anual en Zaragoza.