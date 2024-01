Rubiño, contra "versión renovada del muera la inteligencia", espeta a Vox que "no llegan a la suela de la España real"

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Fernández Rubiño, ha criticado la actitud propia de un «adolescente malcriado» que tuvo el líder municipal de Vox, Javier Ortega Smith contra él --le lanzó unos papeles al escaño, de paso una botella y se encaró con él espetándole 'ahora llora'--, le ve como una «versión renovada del 'muera la inteligencia'» de Millán Astray y ha espetado a ese grupo que «no llegan a la suela del zapato de la España real».

«No somos un país grotesco, en España hay una mayoría que no quiere que sus representantes arrastren por el suelo la dignidad de las instituciones democráticas y que lo que espera de ellos es que no se comporten de una forma con tal falta de autocontrol, como una especie de adolescente malcriado como hizo Ortega Smith», ha declarado desde el Palacio de Cibeles, donde se ha reprobado al portavoz de Vox.

Rubiño ha defendido que Más Madrid «representa exactamente lo contrario que quiere Vox, exactamente todo aquello que a Vox le sobra en este país». «Pero es que ese país del que se llenan la boca, que no conocen y que no respetan y que odian, no le llegan ni a la suela de los zapatos de la España real», ha lanzado. «Ubíquense, son una exígua minoría», ha lanzado a los de Ortega Smith, no presentes en el Pleno tras la intervención del portavoz de Vox.