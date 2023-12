El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha considerado que «el proyecto independentista hoy no tiene las condiciones para salir adelante», aunque ha añadido que eso no quiere decir que no las vuelva a tener y ha defendido la negociación con el Gobierno.

«Con el desbarajuste que tiene el proyecto independentista ahora, no podemos castigar al país durante los próximos años escondiendo las incapacidades del proyecto independentista y haciendo ver lo que no es gesticulando excesivamente de cara a la galería», ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo. Mas ha explicado que «si el independentismo estuviera preparado para dar el paso definitivo», él no hubiera recomendado investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese sentido, ha destacado que «en la política española se ha abierto una gran oportunidad de esas que pasan muy de vez en cuando o casi nunca y se tiene que aprovechar desde una óptica catalana y catalanista». Ha situado la reunión entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dentro de la normalidad institucional, y ha avisado: «Quien diga que la independencia se resolverá en los próximos cuatro años o no ve la jugada o engaña». "tenemos una oportunidad de oro en la política española" «Ahora tenemos una oportunidad de oro en la política española y si eso requiere reunirse con Sánchez tantas veces como sea necesario se tiene que hacer. Y no pasa absolutamente nada. Hay que sacar todo el jugo posible de la coyuntura», ha insistido. Ha dicho que actualmente se vive en el 'postprocés' y, preguntado por si da por cerrado lo que se ha conocido como 'procés', ha respondido que sí, añadiendo que es mejor que sea así y llamando a aprender las lecciones tras no haber «conseguido los objetivos». "tal y como lo hemos conocido, el 'procés' ya está" «Tal y como lo hemos conocido, el procés ya está. Eso no quiere decir que la aspiración soberanista se haya acabado o que el objetivo de la independencia no se tenga que fijar en el horizonte», ha añadido Mas. Ha avisado de que todo cambiará si las fuerzas independentistas no suman mayoría en el Parlament tras las próximas elecciones porque, según él, con un hipotético Govern presidido por el líder del PSC, Salvador Illa, la oportunidad que considera que tiene el independentismo en Madrid «pierde gas». Urge a recuperar la hoja de ruta Ante este «gran riesgo», ha urgido a recuperar la hoja de ruta del independentismo, un estilo de hacer las cosa, ha dicho, y una manera de actuar que devuelva la confianza a los que no votan o han dejado de votar al independentismo, algo que para él supone el reto más importante. «Si llegamos a las elecciones con Junts y ERC tirándose los trastos a la cabeza y peleados como monas, se les imputará que no hayan conseguido la independencia y también que habrán perdido la mayoría independentista. Eso tiene que inspirar la actuación de los partidos a partir de ahora», ha señalado.