El Sorteo de la Lotería de la Navidad del año 2023 será recordado por los loteros de la popular administración 'Doña Manolita' sin duda por repartir el 'Gordo' más perezoso de la historia, el 88.008, pero también como el más 'ordenado' en cuanto a salida de premios se refiere, con lluvia de quintos premios, dotados con 6.000 euros al décimo, en su arranque.

A medida que los niños de San Ildefonso cantaban los primeros quintos, la expectación empezó a crecer en la icónica administración de la calle del Carmen de la capital, y es que al filo de las 10.10 horas sus trabajadores salieron a celebrar con cañones de confeti, cantos y mucha alegría el primer quinto premio que repartía este local de lotería, el 99.979.

Treinta minutos después, a las 10.40 horas, los medios de comunicación desplegados a las puertas de la administración más 'popular' de España volvieron a escuchar los gritos de júbilo tras comprobar que el 1.568 salía del bombo como quinto premio.

«No abrimos el champán porque sigue enfriándose en la nevera. Lo tenemos reservado para el 'Gordo'», anticipaba de manera acertada el personal de la administración.

En torno a las 12 horas, los cañones de confeti y los gritos de ilusión volvieron a resonar en la calle Carmen del centro de Madrid, con un nuevo quinto premio, el 57.421.

Un 'gordo' que se ha hecho esperar

La Lotería de la Navidad ha dejado el Primer Premio más tardío de la historia de este sorteo, siendo el último de los grandes premios en salir del bombo. Ha habido que esperar a las 13.17 horas para que los niños de San Ildefonso cantaran los «cuatrooo milloneeeeees de euroooooos» para el número 88.008.

La locura se desató por fin en 'Doña Manolita' al constatar que esta administración había repartido el ansiado 'Gordo'. Medio centenar de curiosos se unieron a la celebración con cánticos, más confeti y la lluvia del champán --guardado hasta el último momento-- incluida.

«Ha sido un Gordo que se ha hecho esperar. Habíamos repartido tres quintos premios por la mañana pronto y de repente no salía ni un premio, y sale el gordo, lo hemos mirado, lo hemos comprobado y se ha vendido en Doña Manolita. Muy, muy contentos, muy satisfechos y muy orgullosos de haber podido repartir felicidad», relata emocionado Bosco Castillejo.

Y es que tal y como señalan desde esta administración madrileña, son «incontables» las veces que ha repartido el Primer Premio a lo largo de la historia de este sorteo. «Doña Manolita es donde más veces ha caído el gordo en Navidad a lo largo de la historia», cuenta emocionado Castillejo.

Finalmente, la administración de Lotería Doña Manolita ha regado de millones una vez más la ciudad de Madrid, repartiendo en esta ocasión un total de 4.480.000 euros.

A un número del 'gordo'

La curiosidad del día en Doña Manolita la dejan Lucas y Begoña, portadores del número 88.009, un número más que el 'Gordo' (88.008), premiado con 20.000 euros a la serie, y que se han acercado a esta administración para poder celebrarlo.

«Es una sensación agridulce, porque bueno, estás tan cerca de conseguirlo y te quedas ahí, pero bueno...» ha relatado Lucas a los medios.

«Yo estoy muy en shock, la verdad, porque realmente ha sido por un número. Yo estoy que no me lo creo, porque además, ese día cuando vinimos, nuestro amigo nos dijo de coger el 88.008, y dijimos, venga, no, finalmente lo cogemos en nueve. Y mira, yo tengo un shock, pero bueno, muy contenta, y el año que viene espero que nos recompense la vida, lo que sea, y nos toque», ha contado emocionada por su parte Begoña.

La administración de Lotería Doña Manolita ha «regado de millones» la ciudad de Madrid este 22 de diciembre, repartiendo un total de 4.480.000 euros.