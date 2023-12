Almeida condena las palabras de Abascal y las califica de "intolerables": "Vox está completamente desnortado"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado este lunes las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que son «intolerables», además de asegurar que Vox está «completamente desnortado».

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas después de que Abascal asegurara este domingo en el diario argentino 'Clarín' que «habrá un momento» en el que el pueblo querrá «colgar de los pies» a Sánchez, pues, a su juicio, es una persona que ha «vendido» su principios y «puede hacer cualquier cosa» para mantenerse en el poder, incluso «pisar las leyes» o «poner en riesgo la unidad nacional».

«Mi condena total y absoluta. Creo que no caben paliativos y yo creo que es intolerable que Santiago Abascal haya utilizado esas expresiones refiriéndose al presidente del Gobierno y, por tanto, que no cabe la violencia física ni verbal en la política de ninguna manera», ha valorado el regidor.

Considera, en este contexto, que Vox «ha perdido el paso y no sabe cómo actuar», además de que no entiende «la gravedad de la situación». «Vox ha decidido que es el mejor pegamento de Pedro Sánchez y sus socios y ha decidido que va a ser el elemento que cohesiona a todos aquellos que no tienen nada más en común que intentar evitar que el Partido Popular pueda gobernar en España», ha censurado.

Almeida ha subrayado que Vox está dejando clara su posición con sus actuaciones en la calle Ferraz y con cómo está actuando con la Policía, convirtiéndose en el «mejor aliado» para Sánchez. «Me parece que es absolutamente lamentable», ha expresado.