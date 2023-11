Illa (PSC) ve la amnistía como "signo de la fortaleza y solidez de la democracia española"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que la amnistía es «signo de la fortaleza y solidez de la democracia española» y de la voluntad de abrir y consolidar la apertura de un nuevo tiempo.

En una entrevista en 'El Periódico' recogida por Europa Press este domingo, ha añadido que sin embargo entiende que haya gente que tenga «dudas y que haya distintos sectores a los que, emocionalmente, le cuesten medidas de este tipo».

«Pero la política es el ámbito de la racionalidad y de tomar medidas buscando la solución y no la cronificación de problemas. Entendiendo como bien mayor el interés general, el bien común y la convivencia. ¿Qué otra alternativa había? Era avanzar o retroceder. No se rompe España, no se rompe Catalunya, no se rompe nada», ha afirmado.

«La amnistía es un paso coherente con lo que hemos ido haciendo, que ha dado sus frutos, y hemos valorado los resultados electorales como una ocasión propicia para dar este paso», ha destacado Illa, añadiendo que lo que considera que es divisivo es persistir en referéndums.

Sobre esta cuestión, ha constatado que «hay discrepancias muy profundas, pero ha habido acuerdo» y ha llamado textualmente a frenar a la derecha y a la ultraderecha, ha dicho, que se aprovechan de estas inseguridades para poner en riesgo la democracia.

"hagamos política"

«Hay unas discrepancias que se estipulan en el documento que son muy difíciles de reconciliar. Pero sentémonos, hablemos, generemos un proceso de construcción de confianza y hagamos política», ha defendido el primer secretario del PSC.

Preguntado por su encargo a los ministros del PSC del nuevo Gobierno, ha dicho que les encarga colaborar a que el programa de Gobierno se lleve a cabo y ha afirmado que el PSC está para servir y ayudar: «Es lo que hemos hecho los últimos años, lo que hemos hecho históricamente y lo que vamos a hacer ahora. No hablaré de nombres».

Presupuestos generales y de la generalitat para 2024

Illa ha asegurado que tiene «plena confianza en que habrá Presupuestos» Generales del Estado (PGE) para 2024 y ha añadido que, en cuanto a los de la Generalitat, el PSC está dispuesto a negociar pero «con la única condición de que se cumpla» lo acordado en 2023.

Y al preguntársele textualmente si en el Ayuntamiento de Barcelona debe priorizarse Junts o BComú, ha respondido que esto es decisión del alcalde, Jaume Collboni, en quien tiene «plena confianza», y en su grupo municipal.