Junta pide solucionar el problema de financiación de los ayuntamientos, que les lleva a plantear una tasa turística

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha manifestado este jueves que el problema de liquidez y recursos que tienen los ayuntamientos les está llevando en muchos casos a plantear una tasa turística u otros impuestos en sus municipios, de manera que es fundamental que el Gobierno central aborde el debate sobre el modelo de financiación local.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Bernal se ha referido al planteamiento que hizo en su momento el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que él comparte, sobre la necesidad de que hubiera consenso en el sector turístico sobre el establecimiento de una tasa, si bien el sector se ha mostrado contrario en varias ocasiones.

En su opinión, el hecho de que los ayuntamientos se puedan plantear la tasa turística se debe al problema de déficit de las haciendas locales, y por ello es fundamental abrir un debate nacional sobre el modelo de financiación local.

«El problema es que los ayuntamientos necesitan de más recursos para gestionar sus servicios públicos y debe ser el estado, con una modificación de la Ley de Hacienda Local quien provea de la financiación adecuada para los municipios», ha señalado el consejero, quien ha agregado que si eso no se resuelve, los ayuntamientos se ven obligados a plantear nuevos impuestos como podría ser una tasa turística.

En cuanto al asunto de las viviendas turísticas, ha indicado que son un elemento más en el mercado turístico y la demanda es la que decide libremente si ir a un hotel o a una vivienda turística, que tiene que ser regulada «en calidad», como se plantea en el decreto que está elaborando la Junta.

Ha insistido en que lo importante es que la oferta de alojamientos sea de máxima calidad. Ha indicado además que los ayuntamientos van a tener la posibilidad de regular dentro de sus competencias qué distribución quieren hacer del suelo, del residencial o del relacionado con la economía del turismo.

Así, el consejero ha expuesto que habrá ayuntamientos que quieran tener más viviendas turísticas porque no tienen capacidad de tener hoteles y otros que digan que en esta zona ya no más viviendas porque está demasiado colapsada y hay razones de interés general bien fundamentadas para que no haya más negocio.

Según el consejero, al final lo que se hará es acabar con «toda esa vivienda ilegal que es la que realmente hace daño, pero la vivienda turística legal, la que está registrada, inscrita en nuestros registros y cumple con unas condiciones, ayudará al mejor desarrollo también de los servicios turísticos en Andalucía y de la economía».